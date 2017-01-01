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Beyoba-Sazoba yolu asfalta kavuştu



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Akhisar'da Beyoba ve Sazoba mahallelerini Akhisar Gölmarmara karayoluna bağlayan 11 kilometrelik yolda yapımı tamamlanan asfalt çalışmasını yerinde inceledi.

Gençoğlu'na, Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri, şube müdürleri ve yetkililer de eşlik etti. 11 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması yapıldığını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, "Toplamda 11 kilometrelik yolda ilk önce düzeltme ve genişletme çalışması yaptık. Sonrasında sıcak asfalt çalışmasına geçtik ve çalışmalar tamamlandı. İki mahallenin de ulaşımda yaşamış oldukları sorunu çözmüş olduk. Artık bu yol daha modern ve trafik sorunu yaşanmayacak. Vatandaşlarımız güle güle kullansınlar" diye konuştu.

(ÖND-Y)



19.04.2017 15:05:34 TSI

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