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Samsun'da yeni bir dergi yayın hayatına başladı



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SAMSUN (İHA) - Samsun'da yeni bir dergi daha yayın hayatına başladı.

İnternet haber sitesi Samsunhaber.com, Samsun'un akademik birikimine, üretkenliğine kendi bünyesi içerisinde yeni bir alan açmak suretiyle yurt içi hedefleri olan bir dergi çıkarttı. Adtorium ve Samsunhaber.com ekipleri tarafından hazırlanan "samsunhaber.com" dergisinin Nisan-Mayıs 2017 ile ilk sayısında 'Samsun Tanıtım' konusu işlendi.

İlk sayıda Samsun'un tanıtımının yanı sıra Samsun'da gezilecek yerler, turizm bölgeleri, medya dünyasından önemli isimlerle yapılan röportajlar ve analizler yer alıyor. Okuyucu ile buluşan dergiye internet üzerinden de ulaşılabiliyor.

Derginin Haziran-Temmuz 2017'de yayınlanacak olan 2. sayısında dosya konusu olarak '2017 Samsun 23. Yaz Deaflympics Oyunları' olarak seçildi. Bu ana başlık çerçevesinde olimpiyatlara gelen oyuncular, branşlar, başarılar gibi konular ele alınacak.

(SAM-SLH-Y)



19.04.2017 15:06:31 TSI

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