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2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atanan Şahin, göreve başladı



(Fotoğraflı)



Abdullah Aslan

ERZİNCAN (İHA) - 2. Ağır Ceza Mahkemesine Başkanlığına atanan 2. Asliye Ceza Hâkimi Ümit Şahin görevine başladı.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan da kurulan 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atanan 2. Asliye Ceza Hâkimi Ümit Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Erzincan da Fetullahçı/ PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik yürütülen adli davaların yoğunluğu nedeniyle artan iş yükünü azaltmak için kurulan 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına Erzincan da 2. Asliye Ceza Hâkimi olarak 8 aydır görev yapan Ümit Şahin atandı.

Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamına giren suçlarla ilişkin davaya bakan Ağır Ceza Mahkemesinin iş yoğunluğu nedeniyle Bakanlık tarafından Erzincan da kurulan 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığına ataması yapılan 2. Asliye Ceza Hâkimi Ümit Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Vali Ali Arslantaş, çalışmalarında kolaylıklar diledi. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ümit Şahin ise Vali Ali Arslantaş'ın ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkürlerini iletti.

Gerçekleştirilen ziyarette Vali Ali Arslantaş'a Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Serdar Köken eşlik etti.

(AA-AA-Y)



19.04.2017 15:09:12 TSI

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