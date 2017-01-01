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Akyazı'da 47 hasta sandığa götürülerek oy kullandırıldı



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sağlık Bakanlığı Akyazı Toplum Sağlığı Merkezi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi 16 Nisan'da yapılan halk oylamasında Akyazı ilçesinde yürüyemeyen 47 hastaları sandığa götürdü.

Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Anayasa değişikliğine ilişkin 18 maddenin halk oylamasına sunulduğu referandumda evde sağlık hizmeti alan hastaların oy kullanması için çalışma yapıldı. Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı hastanelerin evde sağlık ekipleri oy kullanmak isteyen hastaları evinden ambulansla alarak oy kullanacakları sandıklara götürdü. Bu kapsamda Akyazı ilçesinde 5 nakil aracı, 9 Sağlık personeli ile 47 hastaya ulaşılıp sandıklara götürerek oy kullanma işlemlerini gerçekleştirdi. Evlerinden alınan hastalar sağlık personeli eşliğinde oy kullandıktan sonra evlerine geri bırakıldı. Ayrıca Sakarya genelinde seçim günü 52 nakil aracı 116 sağlık personeli ile 316 hastanın isteği üzerine kullanmaya götürülerek hizmet verildiği belirtildi.

Akyazı Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Doktor Gülşah Yılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "16 Nisan Pazar günü yapılan referandum seçiminde vatandaşların demokratik haklarından mahrum kalmamaları için Bakanlığımızın talimatıyla kurumumuzun Evde Sağlık Hizmetleri Birimi harekete geçti.16 Nisan Pazar günü Akyazı ilçesinde 5 nakil aracı,9 sağlık personeli ile 47 hastaya ulaşılıp sandıklara götürerek oy kullanma işlemlerini gerçekleştirdiler. Evlerinden alınan hastalar Sağlık personeli eşliğinde oy kullandıktan sonra evlerine geri bırakıldı. Ayrıca Sakarya genelinde seçim günü 52 Nakil aracı 116 sağlık personeli ile 316 hastanın isteği üzerine oy kullanmaya götürülerek hizmet verildiği belirtilmek istiyorum. Pazar günü Sabah 08.00 itibariyle 17.30'a kadar dur durak bilmeden özveri ile çalışan personellerimize sizlerin aracılığınızla da teşekkür etmek istiyorum" dedi.

(RŞ-GY-Y)



19.04.2017 15:09:47 TSI

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