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Erzincan'da PKK propagandası yapan baba ve oğul tutuklandı



Abdullah Aslan

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın İliç ilçesinde ikamet ettiği öğrenilen ve sosyal paylaşım sitesinde bölücü terör örgütü propagandasını yaptığı tespit edilen baba ve oğul yakalanarak, tutuklandı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca; terörle mücadelede etkinliği artırmak, meydana gelebilecek terör olaylarına karşı tedbir almak ve terör örgütüne yardım yataklık eden işbirlikçi yapılanmalara karşı yürütülen istihbari çalışmalar sonucu 14 Nisan 2017 tarihinde, İliç İlçesinde, sosyal paylaşım sitesinde PKK Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) propagandasını yaptığı ve övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen A.T. ve oğlu D.T. isimli şüpheliler yakalanarak, sevk edildikleri adlî makamlarca tutuklandı.

(AA-



19.04.2017 15:10:35 TSI

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