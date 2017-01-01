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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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Vali Arslantaş, bahçe kültürleri araştırma enstitüsü müdürlüğü'nü ziyaret etti

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:03
Vali Arslantaş, bahçe kültürleri araştırma enstitüsü müdürlüğü'nü ziyaret etti
Vali Arslantaş, bahçe kültürleri araştırma enstitüsü müdürlüğü'nü ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Abdullah Aslan
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyarette, Vali Ali Arslantaş'ı, Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Birol Karadoğan ve kurum personeli karşıladı. Ardından Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından kullanılan eski demirbaş malzemelerinin sergilendiği müzeyi gezen Vali Arslantaş, eski nostaljik demirbaş malzemelerine yönelik Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Birol Karadoğan'dan bilgi aldı.
Daha sonra müdürlük makamına geçen Vali Ali Arslantaş, Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Birol Karadoğan'dan müdürlüğün yürütmüş olduğu çalışmalara yönelik brifing aldı.
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Birol Karadoğan vermiş olduğu brifingde Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünün geliştirdiği projelere yönelik faaliyetlere değinerek, bölge ve ülke tarımında karşılaşılan problemleri çözmek için araştırmalar planlamak, yürütmek ve sonuçlarını uygulamaya aktarmak adına çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.
Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Birol Karadoğan ile olan görüşmesinde bölgeye uygun yeni çeşit, hat geliştirmek ve bu geliştirilen çeşitlerin tescil edilmesini sağlamak adına çalışmalarında başarılar diledi.
Yapılan görüşme sonrası Vali Arslantaş, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu ile birlikte, Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen TÜBİTAK destekli "Türkiye Ters Lale (Fritillaria L.) Türlerinde Çeşit Geliştirme ve İlgili Sektöre Kazandırılması" projesinin denendiği alanı gezerek incelemelerde bulundu.
(AA-Y)

19.04.2017 15:10:46 TSI
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