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Turizm haftası Erzincan da çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:03
Turizm haftası Erzincan da çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor
Turizm haftası Erzincan da çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor

(Fotoğraflı)

Abdullah Aslan
ERZİNCAN (İHA) - 5-22 Nisan 2017 tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası münasebetiyle Erzincan da kutlama etkinliği düzenlendi.
Belediye Kültür Evi arkasında düzenlenen programa Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkan Vekili Ertan Buyruk, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb, il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Turizm Haftası münasebetiyle yaptığı açıklama; "Kültür ve turizm müdürlüğümüzce ilimizin sahip olduğu bu tarihi, turistik ve kültürel özelliklerin ortaya konulması, tanıtılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Valiliğimiz koordinesinde Erzincan Belediyesi, Erzincan Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşlarımzla birçok etkinlik ve hizmet planlanmakta ve bu süreç içinde İlimizin sahip olduğu tarihi ve kültürel dokuyu açığa çıkarmayı hedeflenmektedir.. Halkımızın da sahiplenmesiyle bu miras, gelecek kuşaklara sağlıklı olarak aktarılacaktır diye umut ediyorum. Biz de tarihi mirasımıza sahip çıkma bilinciyle üzerimize düşen gerekli çalışmaları yaparak projelerimizi hayata geçirmek istiyoruz.
Bu konudaki öncelikli hedeflerden birisi de hiç kuşkusuz Eski Erzincan'dır. Eski Erzincan'ın yer aldığı alan özel proje bölgesi ilan edilmiş ve tarihi yapılarımız gün yüzüne çıkarılıp tarihi ve kültürel dokunun muhafaza edildiği bir mekana dönüştürülmesi hedeflenmektedir. İnanıyorum ki gerekli desteği aldığımız takdirde Eski Erzincan, ülkemizde ve dünyada parmakla gösterilebilecek çok özel yerlerden biri olacaktır.
Üniversitenin sanat galerisi olarak kullandığı bina Erzincan Müzesi olarak tahsis edilmiş ve 6 ay içerisinde Erzincan ilk defa bir arkeoloji müzesine kavuşacaktır.
Çağlayan kavşağındaki hamam il özel idaremiz tarafından kamulaştırılmak suretiyle alınacak, gerekli restorasyondan sonra Erzincan yöresel ürünlerinin pazarlandığı otantik bir mekan haline getirilecektir.
Yaptığımız ve yapacağımız tüm çalışmalarla; Erzincan'ın sahip olduğu köklü tarihi, bozulmamış doğal güzellikleri ve çok kültürlü yapıyı kültür, kış, termal, inanç ve doğa turizmi çerçevesinde değerlendirmeyi ve ideal bir turizm destinasyonu olan ilimizi marka şehirlerarasına katarak turizm açısından cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan etkinlikte Yöresel Ödüllü 8. Yemek yarışmasında dereceye giren yarışmacılara ödüllerini Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkan Vekili Ertan Buyruk, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Sayın İlyas Çapoğlu, Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb tarafından verildi.
Daha sonra 8 ilçe kaymakamlığı tarafından ilçelerin turizm değerlerinin tanıtıldığı standları gezen Erzincan Vali Ali Arslantaş ve beraberindeki protokol mensupları ilçelerin sahip olduğu yöresel ürünleri inceleyerek, etkinliğe katılım sağlayan vatandaşlara nohut, pilav ikramında bulundu.
(AA-

19.04.2017 15:10:54 TSI
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