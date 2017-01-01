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Samsun'da atık su arıtma tesisi olmayan ilçe kalmayacak

- Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz:

- "En temel hassasiyetimiz çevre"



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SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, yüzde 100 temiz Karadeniz için yapılan ve en büyük çevre yatırımlarından biri olan Samsun Doğu İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisinin ardından ilçeler için de düğmeye bastı. Önümüzdeki iki yıl içerisinde atık su arıtma tesisi olmayan ilçeler de tesise kavuşuyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Samsun Doğu İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisi ile Samsun'dan Karadeniz'e tek damla kirli su akmıyor ve geri dönüşü sağlanıyor.

Büyük bir çevre yatırımı olan atık su arıtma tesislerini şimdi tüm ilçelerde hayata geçireceklerini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Samsun'da ki tesisimiz sayesinde bir damla kirli su bile denize gitmiyor. Şimdi biz bu çevre yatırımını tüm ilçelerimizde hayata geçiriyoruz. Atık su arıtma tesisi olmayan 19 Mayıs, Yakakent, Vezirköprü, Çarşamba, Salıpazarı, Kavak ve Ladik'in projeleri hazır. Önümüzdeki iki yıl içerisinde bu ilçelerimiz atık su arıtma tesislerine kavuşacak. Tek bir damla pis suyun çevreye doğrudan aktarılmasına izin vermeyeceğiz. Çünkü modern ve çağdaş kentler arıtması olan kentlerdir. Çok şükür bu destinasyonu şimdi tüm ilçelerimizde hayata geçiriyoruz. Büyük bir hamle başlattık ve bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile ortak çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.



Atık su arıtma tesisi olmayan ilçe kalmayacak

"Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz projelerde en temel hassasiyetimiz çevre" diyen Başkan Yılmaz, "Ne pahasına olursa olsun Karadeniz'imizi atık su kaynaklı kirlilikten koruyacağız. Çevre hassasiyetine dönük başlattığımız bu çalışmalarla hedefimiz atık su arıtma tesisi olmayan ilçe bırakmamak" ifadelerini kullandı.

(SAM-SLH-Y)



19.04.2017 15:11:40 TSI

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