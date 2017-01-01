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Yalova'dan mukaddes topraklara gittiler



(Fotoğraflı)



Saim Çotuk

YALOVA (İHA) - Yalova Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen 14 günlük umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek olan vatandaşlar dualarla uğurlandılar.

Stadyum karşısındaki törene Yalova Müftü Yardımcısı Kahraman Yaman da katıldı. Yaman, "İnsanın bir vücut yapısı, bir de gönül dünyası vardır. Mutluluk, gönül dünyası ile ilgilidirolgudur. Umre ibadeti, kişinin manevi hayatını gözden geçirmesi ve ruhi bir yenilenmeye tabi tutulabilmesi için önemli bir fırsattır. Kişinin objektif olarak kendini denetlemesi ile hayat yolculuğundaki yerini tespit etmesine vesile olur. Bu bedenle umre ibadetinin ulaştıracağı olgunluğa erişilmesi için, kutsal topraklardaki ibadet fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekir. Yani umre ibadetinin bir seyahat aracı olarak değil, mağfiret sebebi olarak değerlendirilmesi icap eder. Umre ibadetine niyet eden insan, hayatı üzerindeki hayırlı bir şeylerin oluştuğunu manevi olarak bizzat hisseder" dedi.

Dualar eşliğinde yola çıkan vatandaşlar 14 gün boyunca mukaddes topraklarda bulunacak.

(SÇ-MŞ)



19.04.2017 15:12:38 TSI

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