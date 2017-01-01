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Altınordu'nun en büyük caddesi trafiği kapatılıyor

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:05
Altınordu'nun en büyük caddesi trafiği kapatılıyor
Altınordu'nun en büyük caddesi trafiği kapatılıyor

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Ordu'nun Altınordu ilçesi kent merkezinin en büyük caddesi olan Süleyman Felek Caddesi araç trafiğine kapatılıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi, ihalesini gerçekleştirdiği projenin çalışmalarına kısa bir süre sonra başlayacak.
Altınordu kent merkezinde araç sayısının artmasıyla birlikte yayaların yaşadığı sorunları asgariye indirmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi, Süleyman Felek Caddesi'nin yayalaştırılması için hazırladığı projeyi hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, kısa bir süre önce ihalesini gerçekleştirdikleri projeyle birlikte Süleyman Felek Caddesi üzerindeki Yalı (Aziziye) Camisi ile Zübeyde Hanım Caddesi Ada Fırını arasındaki alanı trafiğe kapatarak vatandaşın hizmetine sunacaklarını belirtti. Yılmaz, "Süleyman Felek Caddesi Yayalaştırma ve Cephe İyileştirme Projesi ile birlikte yayaların yaşadığı sorunlar artık ortadan kalkacak. Bilindiği üzere caddemizi araç trafiğine kapatacağımızı söylemiş ve araçlar için alternatif güzergah olarak Barbaros Caddemizi hazır hâle getirmiştik. İhalesini yaptığımız projemizin kısa süre sonra çalışmalarına başlayacağız. Kentimizin gelişimine paralel olarak yayaların yaşadığı sorunların ortadan kaldırılması için hazırladığımız bu proje, güzel Ordumuzun değişim ve dönüşümünün bir parçasıdır" dedi.

"Sadece zemin değil, binaların dış cepheleri de değişecek"
Trafiğe kapatılan caddede dış cephe iyileştirmesi de yapacaklarını hatırlatan Başkan Yılmaz, "Bu güzergahtaki binaların dış cepheleri de Büyükşehrimizin mimari yapısı ve görünümüne uygun olarak düzenlenecek. Yalı Camii ile İsmet Paşa Caddemizin girişine kadar olan kısımda dış cephe iyileştirme çalışması yapacağız. Yaklaşık 115 binanın dış cephesine müdahale edeceğimiz proje kapsamında, 700 m'lik uzunluğa sahip Süleyman Felek Caddesi üzerinde bulunan binaların ön cephesi ve 44 binanın da yan cepheleri yapılacak. Böylece binaların renk ve görünümleri, yayalaştırma çerçevesindeki projemizle birlikte uyumlu hâle getirilecek" diye konuştu.

"Köprübaşı'na yeni bir meydan yapılacak"
Köprübaşı mevkisinde köprünün her iki tarafında derenin üzerini kapatarak Altınordu ilçesine yeni bir meydan kazandırılacağını da belirten Başkan Enver Yılmaz, "Bu alanda Köprübaşı Camii'ni de içine alacak şekilde kent mobilyaları ve aydınlatma elemanları monte ederek yeni bir çevre düzenlemesi yapacak ve vatandaşlar için ortak bir yaşam alanı oluşturacağız. Projemizin tamamını yıl sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
(MAK-SLH-Y)

19.04.2017 15:13:17 TSI
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