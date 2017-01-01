Hayvan barınağı tamamlanmak üzere
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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Akhisar'da yapımında sona gelinen Hayvan Barınağında incelemelerde bulundu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Akhisar'da yapım çalışmaları tamamlanan Hayvan Barınağında incelemelerde bulundu. Gençoğlu'na, Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri, şube müdürleri ve yetkililer de eşlik etti. Barınaktaki çalışmaların artık tamamlandığını belirten Gençoğlu, "Hayvan Barınağımızda çalışmalar tamamlandı. Yakın bir zamanda burası hizmete girecek. Daha konforlu ve modern bir hayvan barınağını Büyükşehir Belediyesi olarak Akhisar ilçemize kazandırmış olacağız. Yaklaşık 6 bin metrekarelik arazi üzerine kurulan hayvan barınağının sokak hayvanlarının bakım tedavi ve küpe işlemleri için inşa edildi. Hayvan dostlarımız burada sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşamını sürdürecek" dedi.
(SC-Y)
19.04.2017 15:13:39 TSI
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