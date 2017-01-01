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Edirne Belediyesi'nden Türk Halk Müziği konseri



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Ozanlarımızın Yüreğinden-2" isimli Türk Halk Müziği konseri düzenlenecek.

Edirne Belediyesi bünyesinde 2004 yılında kurulan ve konserlerine hız kesmeden devam eden Türk Halk Müziği Korosu müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Türk Halk Müziği Korosu, Şef Yaşar Özel yönetiminde 21 Nisan Cuma günü saat 20.30'da "Ozanlarımızın Yüreğinden-2" isimli halk müziği konseri verecek. ETSO Konferans Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak olan Türk Halk Müziği Korosu, Halk Müziğinin eşsiz ve unutulmaz parçalarını seslendirerek Edirneli halk müziği dostlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.

Türk Halk Müziği Korosu konserlerinin hız kesmeden devam ettiğini ve farklı temalarla Edirneliler ile buluştuğunu ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, tüm Edirne halkını ücretsiz düzenlenecek olan "Ozanlarımızın Yüreğinden-2" isimli Türk Halk Müziği konserine davet etti.

(KU-Y)



19.04.2017 15:14:42 TSI

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