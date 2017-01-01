19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Güvenlik kameraları olayları çözme konusunda büyük rol oynuyor

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:09
Güvenlik kameraları olayları çözme konusunda büyük rol oynuyor
Güvenlik kameraları olayları çözme konusunda büyük rol oynuyor

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürü Ali Soydan, yaşanan asayiş olaylarının çözümlenmesi konusunda güvenlik kameralarının büyük rol oynadığını vurguladı.
Adıyaman'da, yaşanan birçok asayiş olayının güvenlik kameraları sayesinde kısa süre içerisinde çözüldüğünü ve suçlularında adalet önüne çıkarıldığını söyleyen Müdür Soydan, iş yeri sahiplerinden güvenlik kamerası kullanmalarını istedi. Müdür Soydan, "Güvenlik kameraları olayları çözmemizde bize kolaylıklar sağlıyor. Şuanda alanda çalışan ekiplerimiz esnafımıza, sitelere, resmi kurumlara güvenlik kameraları takmaları konusunda tebligatlar yapıyorlar. Olumlu olarak güvenlik kameralarından dönüşler başladı.Güvenlik kameraları gerek can varlığı gerekse mal varlığı yönünden önem arz ediyor. Son zamanlarda çözülen faili meçhul olaylara baktığımız zaman kameraların bulunduğu bölgelerde meydana gelen olayların daha fazla çözüldüğünü görüyorsunuz bunun da sebebi kameraların işi kolaylaştırması. Devlet hastanesinde meydana gelen cep telefon hırsızlıkları, motosiklet hırsızlıkları, çarşı merkezindeki yaralama olayları, örneğin bir kuyumcuya yapılan silahlı saldırı, bir telefon bayisine yapılan silahlı saldırı, eczanelerde meydana gelen bilgisayar hırsızlıkları, ikametlerde meydana gelen bazı hırsızlık olayları da hep kameralar sayesinde çözüldü. Kameraların bulunduğu alanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarında olayları çözme başarımız çok yüksek. Çünkü biz oradaki görüntüleri analiz edip sonuçlara daha rahat gidebiliyoruz. Ve bu konudan dolayı da vatandaşlarımızdan oldukça büyük olumlu tepkiler alıyoruz. Bin 500 gibi bir maddi değerle herkes kamera taktıra bilir" dedi.
155 Polis İmdat Hattına yapılan bütün ihbarların kesinlikle gizlilik aşamasında da kaldığını vurgulayan Müdür Soydan, "Vatandaşlarımızdan 155 ihbarları bekliyoruz ve bu bizim için son derece önemli. 155'e gelen ihbarlar titizlikle değerlendirilip, incelenip neticelendiriliyor. Hiçbir vatandaşımızın kimlik bilgileri adli makamların izni olmadan kişilere, kurumlara bildirilmiyor, sadece cumhuriyet savcılarımız ve ya hakimlerimiz talep ederse kendilerine bildiriyoruz. 155 kayıtları kesinlikle gizli tutuluyor. Bu kayıtlar hiçbir vatandaşa, ilgisi ve alakası olmayan hiç kimseye kesinlikle kimlik bilgiler verilmiyor. Verenlerde büyük bir suç işlemiş olur. Vatandaşlarımız bu konuyu bu şekilde bilsinler. Gerek asayiş konularında, gerek narkotik konularında mutlaka 155'e ihbarda bulunsunlar ve bizler de sonuna kadar bu ihbarları değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.
(CK-SD-Y)

19.04.2017 15:17:00 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Üniversite öğrencileri depremzede miniklere moral verdi
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ DEPREMZEDE MİNİKLERE MORAL VERDİ
Sincik ilçe emniyet amirliğine Murat Aksoy atandı
YEREL

SİNCİK İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİNE MURAT AKSOY ATANDI
Başkan Toprak'tan taziye mesajı
YEREL

BAŞKAN TOPRAK'TAN TAZİYE MESAJI
Adeks-Der'den Müdür Keleş'e ziyaret
YEREL

ADEKS-DER'DEN MÜDÜR KELEŞ'E ZİYARET
Ayakkabı çalan 3 çocuk yakalandı
YEREL

AYAKKABI ÇALAN 3 ÇOCUK YAKALANDI
Kahta'da dolu ve sağanak yağış
YEREL

KAHTA'DA DOLU VE SAĞANAK YAĞIŞ
Kayganlaşan yolda zincirleme kaza
YEREL

KAYGANLAŞAN YOLDA ZİNCİRLEME KAZA
Adıyaman'da sağanak ve dolu etkili oluyor
YEREL

ADIYAMAN'DA SAĞANAK VE DOLU ETKİLİ OLUYOR
TBMM Başkan Vekili Aydın ve Milletvekili Boynukara'dan teşekkür mesajı
YEREL

TBMM BAŞKAN VEKİLİ AYDIN VE MİLLETVEKİLİ BOYNUKARA'DAN TEŞEKKÜR MESAJI
Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

KORE GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Abdullah Erin başkanlığında yapıldı
YEREL

İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI VALİ ABDULLAH ERİN BAŞKANLIĞINDA YAPILDI
Adıyaman'da sağanak ve dolu
YEREL

ADIYAMAN'DA SAĞANAK VE DOLU

Kore Gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

KORE GAZİSİ ASKERİ TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Adıyaman'da gençlerin pikniği kabusa dönüştü
YEREL

ADIYAMAN'DA GENÇLERİN PİKNİĞİ KABUSA DÖNÜŞTÜ
TDP'den okul öğrencilerine kırtasiye yardımı
YEREL

TDP'DEN OKUL ÖĞRENCİLERİNE KIRTASİYE YARDIMI
Öğrenciler yöresel sokak oyunlarını öğreniyor
YEREL

ÖĞRENCİLER YÖRESEL SOKAK OYUNLARINI ÖĞRENİYOR
Toplu taşıma araçları sivil trafik polisleri tarafından gözetleniyor
YEREL

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI SİVİL TRAFİK POLİSLERİ TARAFINDAN GÖZETLENİYOR
Marmara Üniversitesi: 35-46: Adıyaman Belediyespor
YEREL

MARMARA ÜNİVERSİTESİ: 35-46: ADIYAMAN BELEDİYESPOR
Referandumdan 'evet' çıkmasını sivil toplum kuruluşları olumlu karşıladı
YEREL

REFERANDUMDAN 'EVET' ÇIKMASINI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI OLUMLU KARŞILADI
Başkan Toprak'tan referandum teşekkürü
YEREL

BAŞKAN TOPRAK'TAN REFERANDUM TEŞEKKÜRÜ
Adıyaman'dan Suriye'ye 2 tır dolusu yardım
YEREL

ADIYAMAN'DAN SURİYE'YE 2 TIR DOLUSU YARDIM
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramının provası yapıldı
YEREL

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ÇOCUK BAYRAMININ PROVASI YAPILDI
Turizm koordinasyon toplantısı yapıldı
YEREL

TURİZM KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

'YILAN HİKAYESİ'NİN ELENİ'Sİ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

 1
  • 2 Ünlü şarkıcı makyajsız yakalandı
  • 3 Sokakta böyle gezdi
  • 4 Oktay Kaynarca'nın çok konuşulacak görüntüsü