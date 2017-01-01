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Güvenlik kameraları olayları çözme konusunda büyük rol oynuyor



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürü Ali Soydan, yaşanan asayiş olaylarının çözümlenmesi konusunda güvenlik kameralarının büyük rol oynadığını vurguladı.

Adıyaman'da, yaşanan birçok asayiş olayının güvenlik kameraları sayesinde kısa süre içerisinde çözüldüğünü ve suçlularında adalet önüne çıkarıldığını söyleyen Müdür Soydan, iş yeri sahiplerinden güvenlik kamerası kullanmalarını istedi. Müdür Soydan, "Güvenlik kameraları olayları çözmemizde bize kolaylıklar sağlıyor. Şuanda alanda çalışan ekiplerimiz esnafımıza, sitelere, resmi kurumlara güvenlik kameraları takmaları konusunda tebligatlar yapıyorlar. Olumlu olarak güvenlik kameralarından dönüşler başladı.Güvenlik kameraları gerek can varlığı gerekse mal varlığı yönünden önem arz ediyor. Son zamanlarda çözülen faili meçhul olaylara baktığımız zaman kameraların bulunduğu bölgelerde meydana gelen olayların daha fazla çözüldüğünü görüyorsunuz bunun da sebebi kameraların işi kolaylaştırması. Devlet hastanesinde meydana gelen cep telefon hırsızlıkları, motosiklet hırsızlıkları, çarşı merkezindeki yaralama olayları, örneğin bir kuyumcuya yapılan silahlı saldırı, bir telefon bayisine yapılan silahlı saldırı, eczanelerde meydana gelen bilgisayar hırsızlıkları, ikametlerde meydana gelen bazı hırsızlık olayları da hep kameralar sayesinde çözüldü. Kameraların bulunduğu alanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarında olayları çözme başarımız çok yüksek. Çünkü biz oradaki görüntüleri analiz edip sonuçlara daha rahat gidebiliyoruz. Ve bu konudan dolayı da vatandaşlarımızdan oldukça büyük olumlu tepkiler alıyoruz. Bin 500 gibi bir maddi değerle herkes kamera taktıra bilir" dedi.

155 Polis İmdat Hattına yapılan bütün ihbarların kesinlikle gizlilik aşamasında da kaldığını vurgulayan Müdür Soydan, "Vatandaşlarımızdan 155 ihbarları bekliyoruz ve bu bizim için son derece önemli. 155'e gelen ihbarlar titizlikle değerlendirilip, incelenip neticelendiriliyor. Hiçbir vatandaşımızın kimlik bilgileri adli makamların izni olmadan kişilere, kurumlara bildirilmiyor, sadece cumhuriyet savcılarımız ve ya hakimlerimiz talep ederse kendilerine bildiriyoruz. 155 kayıtları kesinlikle gizli tutuluyor. Bu kayıtlar hiçbir vatandaşa, ilgisi ve alakası olmayan hiç kimseye kesinlikle kimlik bilgiler verilmiyor. Verenlerde büyük bir suç işlemiş olur. Vatandaşlarımız bu konuyu bu şekilde bilsinler. Gerek asayiş konularında, gerek narkotik konularında mutlaka 155'e ihbarda bulunsunlar ve bizler de sonuna kadar bu ihbarları değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

(CK-SD-Y)



19.04.2017 15:17:00 TSI

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