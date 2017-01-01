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Şehit korucu için mevlit okutuldu

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:12
Şehit korucu için mevlit okutuldu
Şehit korucu için mevlit okutuldu

(Fotoğraflı)

Gökhan Murat Göktürk
VAN (İHA)  Van'ın Çatak ilçesinde geçtiğimiz günlerde yol kontrolü sırasında teröristler tarafından daha önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Güvenlik Korucusu Kasım Sancar için mevlid-i şerif okutuldu.
Çatak Taziye Evi'nde gerçekleştirilen mevlide Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aşçı, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Umut Düzerdik, Emniyet Amiri Emre Kayhan, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan ve çok sayıda Çataklı katıldı. Okunan mevlid-i şerif ve verilen hayır yemeğinin ardından İlçe Müftüsü İlhan Günay tarafından dua edildi.
Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, şehit korucu için mevlid-i şerif okutulduğunu belirterek, "Rabbim kabul etsin inşallah. Terör örgütleri emellerine asla ulaşamayacaklardır. Bu vatan için çok şehit verdik ve gerekirse de şehit olmaya hazır vatandaşlarımız olduğunun farkındayız. Vatanımızın birlik beraberliği için hep birlikte el ele durmalı, vatanımızı böldürmemeliyiz. Allah'tan dilerim ki bu terör belasından en kısa zamanda kurtuluruz. Rabbim şehidimiz için okunan Kur'an-ı Kerim'i, mevlid-i şerifi, dualarımızı ve verilen yemeği kabul etsin, geride kalanlara sabır versin. Şehidimizin geride kalan eşi, çocukları ve akrabaları bizlere emanettir. Bizler her zaman emanetimize sahip çıkarak, şehidimizin gözünü arkada bırakmayacağız. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Hepimizin ve milletimizin başı sağ olsun" dedi
Mevlit programının ardından Kaymakam Akgül ve eşi Demet Akgül, şehidin ailesi ve yakınlarıyla birlikte mezarlığa giderek şehidin mezarı başında dua ettiler.
(MSA-Y)

19.04.2017 15:20:44 TSI
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