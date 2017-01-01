OMÜ'lü öğrencilerin turnuva heyecanı
- 9. Geleneksel Öğrenci Konseyi Futbol Turnuvası başladı
(Fotoğraflı)
SAMSUN (İHA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Öğrenci Konseyinin düzenlediği "9. Geleneksel Öğrenci Konseyi Futbol Turnuvası" başladı. Turnuvanın başlama vuruşunu OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı yaptı.
OMÜ Öğrenci Konseyi Başkanlığının organize ettiği geleneksel öğrenci futbol turnuvasına bu sene 48 takım başvurdu. Batıpark'ta bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Suni Çim Sahada oynanacak müsabakalar sonunda şampiyona 2000 TL, ikinciye 1000 TL ve üçüncüye ise 500 TL para ödülü verilecek.
(SAM-SLH-Y)
19.04.2017 15:21:07 TSI
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