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Barış için Müzik Orkestraları 23 Nisan konserinde buluşuyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'da, "Barış için Müzik Nilüfer Orkestrası", yaklaşık 10 ay süren çalışmaların ardından ilk konserini, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası'nda vermeye hazırlanıyor.

Barış için Müzik-El Sistema Türkiye kapsamında, 2020 yılına kadar farklı şehirlerde kurulacak orkestra ve korolar aracılığıyla 10 bin çocuğa ulaşabilmeyi hedefleyen Barış için Müzik Vakfı ve Nilüfer Belediyesi'nin iş birliğiyle oluşturulan "Barış için Müzik Nilüfer Orkestrası" iki ayrı konser verecek. "Barış için Müzik Nilüfer Orkestrası"ndan 60 çocuk ve gencin yer aldığı koroya, Barış için Müzik İstanbul'dan gelecek 30 çocuk da eşlik edecek.

İlk konser 22 Nisan Cumartesi günü saat 11.30'da Gölyazı Mahallesi'nde Ağlayan Çınar'ın bulunduğu alanda verilecek. Barış için Müzik Vakfı'nda konuk eğitmen olan El Sistema Venezuela kökenli müzisyen Félix Briceo'nun yöneteceği koro, aynı gün saat 14.00'te Podyum Park'ta ikinci konserini verecek.

"Barış için Müzik Nilüfer Orkestrası", Bursa'daki iki konserin ardından 23 Nisan Pazar günü de İstanbul'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde, Barış için Müzik İstanbul, Barış için Müzik Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestraları ile birlikte konser verecek. 23 Nisan konserinde 150 çocuk aynı sahnede batı müziğinin önde gelen bestecilerinden eserler seslendirecek.

Konserin gişe geliri Barış için Müzik Vakfı'na aktarılacak.

(MŞ)



19.04.2017 15:21:19 TSI

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