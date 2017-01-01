19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Barış için Müzik Orkestraları 23 Nisan konserinde buluşuyor

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:13
Barış için Müzik Orkestraları 23 Nisan konserinde buluşuyor
Barış için Müzik Orkestraları 23 Nisan konserinde buluşuyor

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa'da, "Barış için Müzik Nilüfer Orkestrası", yaklaşık 10 ay süren çalışmaların ardından ilk konserini, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası'nda vermeye hazırlanıyor.
Barış için Müzik-El Sistema Türkiye kapsamında, 2020 yılına kadar farklı şehirlerde kurulacak orkestra ve korolar aracılığıyla 10 bin çocuğa ulaşabilmeyi hedefleyen Barış için Müzik Vakfı ve Nilüfer Belediyesi'nin iş birliğiyle oluşturulan "Barış için Müzik Nilüfer Orkestrası" iki ayrı konser verecek. "Barış için Müzik Nilüfer Orkestrası"ndan 60 çocuk ve gencin yer aldığı koroya, Barış için Müzik İstanbul'dan gelecek 30 çocuk da eşlik edecek.
İlk konser 22 Nisan Cumartesi günü saat 11.30'da Gölyazı Mahallesi'nde Ağlayan Çınar'ın bulunduğu alanda verilecek. Barış için Müzik Vakfı'nda konuk eğitmen olan El Sistema Venezuela kökenli müzisyen Félix Briceo'nun yöneteceği koro, aynı gün saat 14.00'te Podyum Park'ta ikinci konserini verecek.
"Barış için Müzik Nilüfer Orkestrası", Bursa'daki iki konserin ardından 23 Nisan Pazar günü de İstanbul'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde, Barış için Müzik İstanbul, Barış için Müzik Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestraları ile birlikte konser verecek. 23 Nisan konserinde 150 çocuk aynı sahnede batı müziğinin önde gelen bestecilerinden eserler seslendirecek.
Konserin gişe geliri Barış için Müzik Vakfı'na aktarılacak.
(MŞ)

19.04.2017 15:21:19 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bursa'da silahla yaralama güvenlik kamerasında
YEREL

BURSA'DA SİLAHLA YARALAMA GÜVENLİK KAMERASINDA
2. Rising City Gayrimenkul ve 15. İnşaat Fuarı
YEREL

2. RİSİNG CİTY GAYRİMENKUL VE 15. İNŞAAT FUARI
Madde bağımlılığında ailelere büyük görev düşüyor
YEREL

MADDE BAĞIMLILIĞINDA AİLELERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR
Osmangazi çiçeklerle renklendi
YEREL

OSMANGAZİ ÇİÇEKLERLE RENKLENDİ
Yıldırım, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor
YEREL

YILDIRIM, İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR
Yarış atına lokal anestezi ile operasyon
YEREL

YARIŞ ATINA LOKAL ANESTEZİ İLE OPERASYON

Bursalı öğrenciler yenilenebilir enerji kaynaklarını inceledi
YEREL

BURSALI ÖĞRENCİLER YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI İNCELEDİ
Bacasız sanayi turizm
YEREL

BACASIZ SANAYİ TURİZM
Huzurevi sakinlerinden 'umre' teşekkürü
YEREL

HUZUREVİ SAKİNLERİNDEN 'UMRE' TEŞEKKÜRÜ
Eğitimde mekan kalitesi yükseliyor
YEREL

EĞİTİMDE MEKAN KALİTESİ YÜKSELİYOR
Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BURSA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Atık yönetimi için işbirliği
YEREL

ATIK YÖNETİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ
Çöplükler yeşil alan oluyor
YEREL

ÇÖPLÜKLER YEŞİL ALAN OLUYOR
Mudanya'daki bıçaklı kavga
YEREL

MUDANYA'DAKİ BIÇAKLI KAVGA

Nilvak öğrencileri 23 Nisan'ı &quot;Olimpiyat Oyunları&quot; ile kutladı
YEREL

NİLVAK ÖĞRENCİLERİ 23 NİSAN'I "OLİMPİYAT OYUNLARI" İLE KUTLADI
Turizm Haftası kutlanıyor
YEREL

TURİZM HAFTASI KUTLANIYOR
Bursa'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
YEREL

BURSA'DA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 4 YARALI
Demirtaş Kültür Merkezi hızla yükseliyor
YEREL

DEMİRTAŞ KÜLTÜR MERKEZİ HIZLA YÜKSELİYOR
Kırsal mahallelerde doğalgaz için ilk kazma vuruldu
YEREL

KIRSAL MAHALLELERDE DOĞALGAZ İÇİN İLK KAZMA VURULDU
Mudanya'da eğitim yararına kermes
YEREL

MUDANYA'DA EĞİTİM YARARINA KERMES
BTB'nin işlem hacmi yüzde 17 arttı
YEREL

BTB'NİN İŞLEM HACMİ YÜZDE 17 ARTTI
Organlarıyla üç kişiye umut oldu
YEREL

ORGANLARIYLA ÜÇ KİŞİYE UMUT OLDU

Kapkaç yöntemiyle cep telefonu hırsızlığı kamerada
YEREL

KAPKAÇ YÖNTEMİYLE CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA
Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BURSA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

'YILAN HİKAYESİ'NİN ELENİ'Sİ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

 1
  • 2 Ünlü şarkıcı makyajsız yakalandı
  • 3 Sokakta böyle gezdi
  • 4 Oktay Kaynarca'nın çok konuşulacak görüntüsü