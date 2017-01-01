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'Edirne' temalı liselerarası bilgi yarışması yapıldı



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Edirne'de Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 'Edirne' temalı Liselerarası Bilgi Yarışması düzenlendi.

Türkiye genelinde kutlanan 41'inci Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 'Edirne' temalı Liselerarası bilgi yarışması gerçekleştirildi. Turizm eğitimi veren Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen yarışmada Edirne merkezde 14 okul birinci olabilmek için ter döktü.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Konferans Salonunda gerçekleştirilen yarışmanın finaline, Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi, Süleyman Demirel Fen Lisesi, Süheyl Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Edirne Lisesi, Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi ve Emel Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmak üzere 6 okul kaldı. Final turunda jüri üyeliğini İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Aynur Erbek, T.Ü. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Emel Gönenç Güler ve Edirne Tarihi Araştırmacısı Adnan Tunca yaptı.

Final turunda okullara Edirne'yle tarihi ve turistik özellikleriyle ilgili zorlu sorular soruldu. Toplam 15 sorunun sonunda Edirne Lisesi ve Fen Lisesi en çok soruya doğru cevap verdi. Bunun üzerine 5 sorunun daha sorulduğu yarışmada yine eşitlik bozulmadı. Kural gereği şampiyonun kurayla belirlendiği yarışmada Edirne Lisesi birinci, Fen Lisesi ikinci olurken, Süheyl Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncülüğü kazandı.

Yarışma sonunda dereceye giren okullara ödülleri verilirken, katılım gösteren tüm okullara da belge verildi.

(KU-MK-Y)



19.04.2017 15:22:12 TSI

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