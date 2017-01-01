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Nisan yağmurları zeytinde umudu arttırdı



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Nisan ayı içinde düşen yağmurlar zeytinde bol ürün umudunu artırdı. Son düşen yağmurların zeytine ilaç olduğunu anlatan Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, zeytinde çiçeklenme dönemini girildiğini söyledi.

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Edremit Körfezi yöresinde Nisan ayı içinde düşen yağmurlar bol ürün umudunu artırdı. Yörede geçtiğimiz dönemde yok yılının yaşandığını anlatan Ziraat Odası Başkanı Ali Duman," Zeytinliklerde başlatılan budama çalışmaları büyük oranda tamamlanırken, sürüm çalışmaları devam ediyor. Kış aylarında yağışlar iyiydi. Onun için bu güne kadar ağaçlar bunalmadı. Nisan ayı içinde düşen yağışlarda zeytine çok iyi geldi. Şu anda zeytinler çok iyi görünüyor. İnşallah bol ürün bekliyoruz" dedi. Üreticilerden Ahmet Taşkın'da, zeytin ağaçlarının eski yıllara göre çok iyi göründüğünü söyledi.

(FT)



19.04.2017 15:23:48 TSI

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