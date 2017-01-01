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Okuma etkinlikleri çığ gibi büyüyor

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:17
Okuma etkinlikleri çığ gibi büyüyor
Okuma etkinlikleri çığ gibi büyüyor
- Üçpınar Ortaokulunda okuma etkinliği

(Fotoğraflı)

Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi (BENGİ) kapsamında Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) Balıkesir Bölge Şube Başkanı Erdoğan Kosaoğlu Üçpınar Ortaokulunda okuma etkinliğine katıldılar.
Balıkesir Üçpınar İlk Ortaokulunu ziyaret eden SAVDES-SEN Balıkesir Bölgesi Şube Başkanı Erdoğan Kosaoğlu ve üyeler BENGİ projesi kapsamında öğrencilerle okuma etkinliğine katıldılar. Beraberinde getirdikleri kitapları öğrencilere dağıtan SAVDES-SEN üyeleri öğrencilerle birlikte kitap okudular. Üçpınar İlk Ortaokulu Müdürü Cemil Çakır yaptığı konuşmada "Bugün sayın valimizin önderliğinde başlatılan BENGİ Projesi kapsamında okulumuza gelen misafirlerimiz var. SAVDES-SEN Balıkesir Bölge Başkanlığı bu okuma saatinde bizlerle beraber olacak. Kendilerine bu nazik ziyaret ve eğitime verdikleri desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu sendikamızın gönüllük esasına dayalı olarak okulumuza gelip kitap getirmeleri bizleri çok duygulandırdı" dedi.
SAVDES-SEN Balıkesir Bölge Şube Başkanı Erdoğan Kosaoğlu ise Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı himayelerinde sürdürülen BENGİ projesine katkı vermenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek "Geleceğimiz olan çocuklarımızın küçük yaşlarda okuma alışkanlığını elde etmesi için başlatılan bu projeye bizde duyarsız kalamadık. Üyelerimizle birlikte aldığımız kitaplarla okulumuza geldik ve bu etkinliğe katıldık. Çocuklarımız bu yaşlarda okuma alışkanlığı edinmeli. Geleceğin Türkiye'si için okuyan bir kuşağın yetişmesi şart. Kültürlü, çağın gereklerine ayak uyduran, çağdaş modern ve gelişmiş bir Türkiye için okuyan çocuklara ve gençliğe ihtiyacımız var" dedi.
Okuma etkinliğinin ardından SAVDES-SEN üyeleri çocuklara bazı ikramlar dağıtarak okula top hediye ettiler. Topların alan öğrenciler misafirleriyle beraber basketbol oynadı. Etkinliğe Erdoğan Kosaoğlu'nun yanı sıra Ankara Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Orhan Çevik, Başkan Yardımcıları Osman Yılmaz ve Bülent Cengiz katıldı.
(OF-

19.04.2017 15:24:35 TSI
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