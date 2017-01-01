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Madde bağımlılığında ailelere büyük görev düşüyor

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:17
Madde bağımlılığında ailelere büyük görev düşüyor
Madde bağımlılığında ailelere büyük görev düşüyor

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Medikal Park Bursa Hastanesi'nde düzenlenen 'madde bağımlılığında dikkat edilmesi gereken adımlar' seminerinde, bağımlılıkta ailelere düşen görevler konuşuldu.
Özellikle ergenlik döneminde çocukların madde kullanımına yönelmesini engellemek için aileleri bilinçlendirmeye yönelik seminerde, Doç. Dr. Abdullah Işıklar, GADEM Başkanı Gökhan ve Uzman Psikolog Ebru Ermiş Ağdere konuşma yaptı. Ergenliğin sosyal kimliğin kazanılmasındaki en önemli süreç olduğunu ifade eden Ağdere, aile ve arkadaş ortamının madde bağımlılığını önlemedeki en önemli unsur olduğunu belirtti. Ermiş, ailelerin çocuklarla kuracağı doğru iletişimin onları kötü alışkanlıklardan uzak tutacağını dile getirdi
Gençlik Aile Destek Merkezileri Projesi (GADEM) sorumlusu Gökhan Öztürk ise, madde bağımlılığın yeteri kadar önemsenmediğini belirterek, "Günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi uyuşturucu madde bağımlılığıdır. Ancak toplumda bu konu pek de önemsenmiyor. Rakamlar şunu gösteriyor; her yıl uyuşturucu kullanımda ciddi oranda artış var. Bu konunun önemi herkes tarafından fark edilmeli. Madde bağımlığı konusunda her kurumun yapabileceği bir şey var" dedi.
Türkiye gündemindeki en önemli maddelerden birinin de bağımlılık olduğunu söyleyen Türkiye Emekliler Derneği Nilüfer Başkanı Kenan Pars ise, okulların kapanmasıyla beraber çocukların aileleriyle daha sık vakit geçireceğini ifade etti. Pars, aile fertlerinin bu dönemde daha dikkatli olarak, çocukları madde bağımlılığına karşı bilinçlendirmesi gerektiğini ifade etti.
(İDR-MŞ)

19.04.2017 15:24:52 TSI
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