Başkan Uğur, Büyükşehir çalışmalarını anlattı

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı 1. Birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur başkanlığında yapıldı. Encümen ve ihtisas komisyonlarına üye seçimlerinin yapıldığı meclis toplantısında Başkan Uğur, meclis üyelerine Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 yılı faaliyet raporunu sunarak, belediyenin 3 yıllık çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı 1. Birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur başkanlığında yapıldı. Encümen ve ihtisas komisyonlarına üye seçimlerinin yapıldığı meclis toplantısında Başkan Uğur, meclis üyelerine Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 yılı faaliyet raporunu sunarak, belediyenin 3 yıllık çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Meclis üyeleri ve daire başkanlarının katıldığı toplantı yoklamanın ardından başladı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda ilk olarak Encümen üyelerinin seçimi için gizli oylama yapıldı. Gizli oylama sonucu; Yusuf Hocaoğlu, Ekrem Pehlivan, Dinçer Orkan, Özer Koyuncu ve Mehmet Birol Şahin encümen üyeliğine seçildi. Toplantıda daha sonra 2016 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Raporun görüşülmesi öncesi yasa gereği meclis başkanlığı görevini Ekrem Pehlivan yönetirken, Başkan Uğur meclis sıralarına oturdu. Başkan Uğur faaliyet raporu ardından Meclis üyelerine Büyükşehir Belediyesi çalışmaları hakkında bilgiler verdi.



Başkan Uğur: "Sözlerimizi bir bir yerine getiriyoruz"

Sözlerine 16 Nisan'da yapılan halkoylamasının ülkeye hayırlı olması temennisi ile başlayan Başkan Uğur, "2019 yılı Kasım'ından itibaren Cumhurbaşkanlığı sistemi ile Türkiye idare edilecek. Ülkemize hayırlı olmasına diliyorum. Balıkesir'in Büyükşehir olması ile belediyemiz ilimizin tümünü kapsayan bir yapıya dönüştü. Bu kadar geniş bir alana hizmetlerimizi ulaştırırken, en ücra mahallesinden en büyük ilçesine kadar tüm Balıkesir'e hizmet vermekteyiz. Bu şartlarda hizmet etmenin kolay olmadığını biliyoruz ancak biz kolay olanı seçmedik. Şehirler medeniyetlerin ve medeniyetlerde şehrin kendisidir. Bizim Balıkesir'e kazandırmak istediğimiz projelerin temelinde işte bu anlayış yatıyor. Tasarladığımız ve söz verdiğimiz tüm projelerimiz o bölgede yaşadığımız vatandaşların taleplerine göre yapılıyor. Yol, meydan düzenlemesi, çevre düzenlemesi, kaldırım, kanalizasyon, içmesuyu, tarımsal proje ve malzeme desteği, çevre ve katı atık yönetimi, imar düzenlemeleri ve daha bir çok yatırımı bir bir gerçekleştiriyor, sözlerimizi bir bir yerine getiriyoruz" dedi.



Meclis üyelerine tanıtım filmi izletildi

Tüm bu hizmetlerin yapılabilmesi için 2016 yılında toplam 675 milyon lira harcama yapıldığını, bunlarında şeffaf ve hesap verilebilirlik durumunda olduğunu ifade eden Başkan Uğur, Büyükşehir'in yaptığı çalışmaların yeraldığı bir filmi meclis üyelerine izletti. Uğur, sunumda BASKİ, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kırsal Daire Başkanlığı, UKOME, çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur ayrıca 2016 yılı bütçesinin gerçekleştirme oranlarını da anlattı. Başkan Uğur'un konuşması ardından bazı meclis üyeleri de söz alarak ilçelerindeki eksikler hakkında bilgiler verdi. Mecliste son olarak yine Başkan Uğur konuşarak meclis üyelerine cevap verdi.



Başkan Uğur: "Büyükşehir olarak ayrımcılık yapmadık"

Bazı meclis üyelerinin Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelere verdiği hizmetlerde ayrımcılık yaptığı şeklindeki eleştirileri yanıtlayan Başkan Uğur, "Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir ilçe belediyemize ayrımcılık yapmadık. Hizmetlerimizi en ücra mahallelere kadar götürdük. Biz 2012 yılında Büyükşehir Kanununu çıkarırken de büyük rahatsızlık vardı. 30 Mart 2014'ten sonra da bu rahatsızlık devam ediyor. Ama büyükşehir büyük bir proje ve önemli bir proje. Büyükşehir ile beraber Ayvalık'a 80 yıldır düşünülen, yapılamayan Cunda Köprüsü, kanal açılması projesini gerçekleştiriyoruz. Ayvalık'ın Altınova'dan asbest borularla gelen içme suyu boru hattını değiştiriyor, 10 bin tonluk su deposu yaparak suyu oraya getiriyoruz. 3 bin tonluk metruk halde olan su deposunu tamir ediyor, Ayvalık'ın hizmetine sunuyoruz. Bunun yanında tüm ilçelerimizin asfalt yollarını yapıyoruz. Burhaniye'nin 50 yıldır konuşulan ama yapılmayan amfi tiyatrosunu yapıyoruz. Edremit'te Narlı'nın arıtması, Altınoluk'un arıtması, Akçay'ın su şebekesinin yapılması gibi birçok kanalizasyon ile içme suyu ile ilgili işler yapıyoruz. İşte 82 tane biz arsenik arıtma çeşmesi yaptık. Bakın ben Büyükşehir Belediye Başkanı oldum BASKİ Genel Müdürüm geldi 50 ppm'den arsenik oranı 10 ppm'ye düşürüldü. Bunlar yapılana kadar Balıkesir 100 senedir arsenikli suyu içiyordu" şeklinde konuştu.



İlçelere mezbahalar kuruldu

Bir çok ilçede vatandaşların kaçak olarak kesilen etleri yediğini belirten Başkan Uğur, Büyükşehir larak bu soruna el attıklarını söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:"Büyükşehir oldu, Ayvalık'ta mezbaha çalışmıyordu, Gömeç'te, Burhaniye'de, Edremit'te, Balya'da, İvrindi'de, Sındırgı'da, Dursunbey'de, Marmara Adası'nda mezbaha yok. Halkımızın mutlaka et tüketiyor, tüketilen etlerin veteriner kontrolünden geçmesi lazım. İşte mobil mezbahaların hepsini gerçekleştirdik, 10 tane mobil mezbaha yaptık. Bunların hepsi paslanmaz, hijyenik şartları var, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylı ve kesilen bütün hayvanlar veterinerin kontrolünden geçiyor. Yalnız bu söylediğim yerler değil; Simav Çayı Susurluk Çayı kirli akıyor, zehir akıyor. Sındırgı, Bigadiç, Kepsut, Savaştepe, Susurluk'un bütün kanalizasyonları Susurluk Çayı'na, Simav Çayı'na akıyor. Bakın şu anda biz Sındırgı, Bigadiç, Kepsut, Susurluk, Savaştepe'de arıtma tesislerinin temellerini attık. Bunları tamamladıktan sonra Susurluk Çayı'na, Simav Çayı'na hiç kanalizasyon akmayacak. Gönen'e gittik kanalizasyon yaptık. Havran'a arıtma tesisi ve kanalizasyon yapıyoruz".



İhtisas komisyonları belirlendi

Üç yılını dolduran Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yasa gereği her yıl yapılması zorunlu olan Encümen Üyelikleri ve İhtisas Komisyonları'na üye seçimi gerçekleştirildi. Meclis aritmetiğine göre Encümen Üyeliğinin beş üyesi Ak Partililerden oluştu. İhtisas Komisyonları ise Ak Partili ve CHP'li üyelerden oluştu.

Yapılan seçimlerden sonra İhtisas Komisyonları ise şu şekilde oluştu:

Plan ve Bütçe Komisyonu: Mehmet Birol Şahin, Dinçer Orkan, Yılmaz Özdemir, Özer Koyuncu, Fahrettin Dolar (AK Parti), Levent Acartabak, Canan Kırdar (CHP).

İmar ve Bayındırlık Komisyonu: Yusuf Hocaoğlu, Sabri Külcü, Cemal Kocataş, Nihat Sönmez, Akif Kandemir (AK Parti), Şerafettin Engüdar, Fatma Özgirgin (CHP).

Çevre ve Sağlık Komisyonu: Cemil Bahadır, Sunullah Peker, Resul Bintepe, Okan Yarar, Özcan Durmaz (AK Parti), Selim Panç, Serkan Sarı (CHP).

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu: Şakir Ünal, Erkan Pazarcık, Hikmet Arabacıoğlu, Mehmet Arslan, Mustafa Atar (AK Parti), İbrahim Palaz, Erdoğan Küçükaslan (CHP).

Ulaşım Komisyonu: İsmail Çoban, Serdar Erçel, Hüseyin Asarlı, Salih Şener, İsmail Akgün (AK Parti), Burak Ali Sarı, Mehmet Ali Yalçıntaş (CHP).

Kırsal Alan Tarım ve Hayvancılık Komisyonu: Faruk Özen, Sadettin Kalpakçı, Ahmet Savran, Mehmet Aydın, Eşref Uslu (AK Parti), Ali Yılmaz Diker, Ahmet Erkal (CHP).

Tarife Komisyonu: Mehmet Birol Şahin, Dinçer Orkan, Rıfat Köybaşıoğlu, Yusuf Demirbaş, Yusuf Özkan (AK Parti), Serkan Sarı, Coşkun Günhan (CHP).

