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Çankırı'daki parklara dezenfektanlı bakım



(Fotoğraflı)



Mehmet Türk

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı Belediyesi, il merkezindeki parklarda yer alan çocuk oyun ve spor grupları ile oturma ve piknik alanlarını yeni nesil biyolojik dezenfektan ile temizleme çalışmalarına başladı.

Havaların ısınması ile birlikte çocuk ve yetişkinlerin günlük yaşamının bir parçası olan parklar, daha temiz ve hijyen olması için Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından dezenfekte ediliyor. Ekipler, parklardaki oyun ve spor gruplarını ile bank ve kameriyeleri doğa ve çevre dostu dezenfektan ilacı ile temizliyor. Belediye, bu hizmet ile bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemeyi de amaçlıyor. Yetkililer, doğada kolayca parçalanabilen ekolojik biosidal dezenfektanın uygulanmasından hemen sonra bile parkların çocuklar tarafından güvenle kullanabileceğini bildirdi.

Barış Manço Parkı'ndan başlayan dezenfekte çalışmaları şehir merkezindeki tüm parklarda gerçekleştirilecek.

(MT-BÖ-Y)



19.04.2017 15:25:55 TSI

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