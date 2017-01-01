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Karesispor'lu Melek Sarı, Türkiye şampiyonu



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tokmak

BALIKESİR (İHA) - Karesi Belediyesinin spor kulübü Karesispor'un başarılı sporcusu Kick-Boks Dünya 2'ncisi Melek Sarı, katıldığı 2. Uluslararası Türkiye Açık Kick-Boks Şampiyonasında 1'incilik kürsüsüne çıktı.

Karesispor'un Kick-Boks Dünya ikincisi sporcusu Melek Sarı, Balıkesir ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmiş, sonrasında ise 16 ülkeden yaklaşık 800 sporcunun mücadele ettiği 2. Uluslararası Türkiye Açık Kick-Boks Şampiyonası'na katılmıştı. Katıldığı Şampiyona'da Türkiye ikinciliğinin tesadüf olmadığını kanıtlayan Sarı, 2. Uluslararası Türkiye Açık Kick-Boks Şampiyonasında da 1'incilik kürsüsündeki yerini aldı. Aynı şampiyonada yaptığı dört müsabakanın üçünü nakavt ile kazanan Abdullah Adar ile kendi kilo ve kategorisinde mücadele eden Taner Temel 2'nci oldu. Gençlerde ise Karesisporlu Sevcan Çakırca ve Ceyda Dinçer de katıldıkları uluslararası bu yarışmada 3'üncü olarak otoritelerden destek ve tam not almayı başardı.

Melek Sarı'nın başarılarıyla gururlandıklarını söyleyen Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Karesispor olarak sporun ve sporcunun yanında olmak için tüm imkanlarımızı seferber etmeye çalışıyoruz, bizi başarıları ile onurlandıran tüm sporcularımızı tebrik ediyor ve onlara bu yolda ışık olan antrenörlerimizi ve yöneticilerimizi de kutluyorum" dedi.



19.04.2017 15:25:55 TSI

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