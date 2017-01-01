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DAİB gıda sektörü firmaları Suudi Arabistan'da



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ERZURUM (İHA) - Ekonomi Bakanlığı'nın URGE Destekleri kapsamında yürütülen ''Bölgedeki Gıda İhracatının Artırılması" Projesi çerçevesinde Suudi Arabistan/Cidde'ye gidecek olan DAİB Heyeti 21-27 Nisan 2017 tarihleri arasında Saudi Food, Hotel&Hospitality Fuarına katılarak başta Suudi Arabistan olmak üzere fuara katılan bölge ülkelerinden iş adamlarıyla bir araya gelerek ticaret hacmini genişletecek.

Bölge ihracatçı firmalarını alternatif uluslararası pazarlara açmak için hayata geçirdikleri URGE projelerinin başarıyla devam ettiğini belirten Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel, "URGE Projelerimiz ile firmalarımızın bireysel olarak farklı pazarlara açılmalarının önündeki engelleri kaldırıyoruz. Üyelerimizi hedef pazardaki ilgili kuruluş ve firmalar ile bir araya getiriyor ve ticari bağlantılar kurmalarına vesile oluyoruz. Bu kapsamda şimdiye kadar çok sayıda firmamız hiç ihracat yapmadıkları ülkelere ürün satmaya başladı. En son 4 ay önce katıldığımız Abu Dhabi Sial Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarında Erzurum'dan 3 firmamız bağlantıları kurarak, ihracatlarını yaptı ve sürdürülebilir ticaret hacmini yakaladı" dedi.

Bölge ekonomisinin temel taşlarından olan gıda sektörüne yeni ihracat imkânları sunmak amacıyla, Ortadoğu coğrafyasının ülkemiz gıda ihracatı için taşıdığı önemi vurgulayan DAİB Başkanı Cemal Şengel ''Gıda projemizde 3 firma Erzurum'dan olmak üzere toplamda bölgeden 12 firmanın katılımı ile Suudi Arabistan'da etkin yurtdışı ticaret heyeti ve fuar katılımı gerçekleştireceğiz.'' ifadesinde bulundu.

SUUDİ ARABİSTAN GIDA SEKTÖRÜ İÇİN ÖNEMLİ BİR PAZAR

Yeni pazar arayışlarını dünyanın birçok ülkesinde sürdüren Gıda sektörü için Suudi Arabistan-Cidde en büyük pazarlardan birisini oluşturuyor. Nüfus ve ekonomik yapısıyla dünya ortalamasının üzerinde istikrarlı bir şekilde büyümekte olan Suudi Arabistan, ülkemiz firmalarına büyük avantaj sağlıyor.

Gıda sektörünün ihracat potansiyelini geliştirmek adına Suudi Arabistan'ın Pazar potansiyelinin itibarını vurgulayan Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel ''Gıda sektöründeki firmalarımız Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Saudi Food, Hotel&Hospitality Fuarına stantla katılım gösterecek. Bu fuar Arap ülkeleri açısından Gıda Sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri. Söz konusu Gıda Fuarında; 35 ülke 214 katılımcı firma yaklaşık 15 bin ziyaretçinin katılımı beklenen gıda fuarında firmalarımız önemli iş görüşmelerinde bulunacak.'' diye konuştu.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel Cidde Heyetine katılacak Gıda küme firmalarına Saudi Food, Hotel&Hospitality Fuarı'nda başarılar diledi.

(ERZ-AT-Y)



19.04.2017 15:26:51 TSI

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