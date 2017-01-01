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Cumhuriyet Üniversitesi'nde yeni yerleşke çalışmaları



(Fotoğraflı)



Uğur Yiğit

SİVAS (İHA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde (CÜ) yeni yerleşme çalışmaları sürüyor.

CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'ın talimatıyla havaların ısınmasıyla birlikte üniversitede yeşil yerleşke çalışmaları başladı. İlk olarak yeni rektörlük binasının etrafında ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmalarına başlanırken öğrencilerin, akademisyenlerin ve idari personelin huzurla vakit geçirebilecekleri alanların oluşturulması adına peyzaj çalışmaları devam ediyor. Türkiye'nin en büyük yerleşkelerinden biri olan üniversitenin lojmanlarında kalan öğretim elemanların aileleri ile birlikte vakit geçirebileceği, temiz hava ve doğanın tadına varacağı yaşam alanı oluşturmak için hobi bahçeleri çalışmalarına da başlandı. Cumhuriyet Üniversitesi lojmanları çevresinde atıl, bakımsız ve adeta kullanılmayan fazla malzeme ve eşyalardan mütevellit bir takım problemlerin yaşanmasına neden olan alanda oluşturulacak hobi bahçelerinde her türlü meyve, sebze ve çiçek yetiştirilip organik tarım içinde elverişli hale getirilecek.

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19.04.2017 15:29:11 TSI

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