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TCDD hayvancıları uyardı

- Yüksek Hızlı Tren hatlarında otlara karşı kimyasal ot ilaçlaması yapılacak



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Türkiye Cumhuriyeti Devler Demiryolları (TCDD) 8. Bölge Müdürlüğü, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarında otlara karşı kimyasal ot ilaçlaması yapılacağı duyurarak uyarılarda bulundu.

Yapılan açıklamada, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Konya, Sakarya YHT Demiryolu hatlarında, ilaçlama özel treniyle ve uzman personeller gözetiminde, balast temizliğini korumak, çeken ve çekilen demiryolu araçlarına menfi yönde etki eden ve kendiliğinden yetişen otlara karşı kimyasal ot ilaçlaması yapılacağı belirtilerek, "Kimyasal ot ilaçlamasında kullanılacak süspansiyon çevredeki insan ve hayvan sağlığı açısından zararlı olmaması için TCDD 8. Bölge Müdürlüğünce alınması gereken tüm tedbirler alınmasına rağmen, ilaçlamayı müteakip demiryolu hattının 15 metre yakınında hayvan otlatılması ve ot hasadı yapılmaması gerekmektedir. İlaçlama gece yapılacak. 8-9 Mayıs günü Ankara - Eskişehir hattı, 9-10 Mayıs günü Eskişehir - Alifuatpaşa hattı, 13-14 Mayıs günün Eskişehir - Ankara YHT demiryolu hatlarına yapılacaktır. Rüzgar ve yağış şartlarına göre bu tarihlerde sarkmalar olabilecektir. Bu sebeple ilaçlamanın başlayacağı 22 Nisan 2017 tarihinden itibaren 23 Mayıs 2017 tarihine kadar demiryolu hattının 15 metre yakınına yaklaşılmasının can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olduğunun kamuoyuna duyurulur" denildi.

(CKT-MET-Y)



19.04.2017 15:29:19 TSI

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