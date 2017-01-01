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Vali Azmi Çelik, Eskişehir Şeker Fabrikası'nı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Vali Azmi Çelik, Eskişehir Kazım Taşkent Şeker Fabrikası Müdürü Ekrem Meydanlı'yı ve Eskişehir Şeker Makine Fabrikası Müdürü Yaşar Özüdoğru'yu makamında ziyaret etti.

Eskişehir Şeker Fabrikasının kuruluşunun çok eskilere dayandığını hatırlatan Vali Çelik, "Geçmişi ve bugünü karşılaştırdığımızda Eskişehir Kazım Taşkent Şeker Fabrikası, istikrarlı bir şekilde kapasitesini, üretimini artırarak, çiftçimize en iyi hizmeti vermeye çalışıyor. Bu konuda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Üreticisiyle, çalışanlarıyla ülke ekonomisine sağladığı katkıyla önemli bir görev, yerine getirilmiş oluyor. İnşallah nice senelere daha güçlü, daha verimli hizmetlere öncülük ederek yoluna devam etmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.

Eskişehir Şeker ve Makine Fabrikaları ile ilgili Vali Çelik'e bilgi veren Meydanlı ve Özüdoğru da, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Ziyaretin sonunda Vali Çelik, günün anısına Fabrika Şeref Defteri'ni imzaladı.

(İHA-MET-Y)



19.04.2017 15:30:04 TSI

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