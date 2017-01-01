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Manisa BBSK'da gözler Erbaa maçına çevrildi



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MANİSA (İHA) - Spor Toto 3. Lig 2. Grupta 52 puanla 3. sırada yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, play-off yolunda en önemli maçlarından birine çıkacak. Pazar günü evinde play-off'u garantileyen Tokat temsilcisi Erbaaspor'u konuk edecek olan yeşil-beyazlılarda tek hedef galibiyet.

Ligde son 6 haftada elde ettiği 5 galibiyet ile 15 puan toplayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pazar günü konuk edeceği Erbaaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Geride kalan haftada Pazarspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek play-off yolunda önemli bir adım atan yeşil-beyazlılar, kendi seyircisi önünde Erbaaspor'u da mağlup ederek son hafta oynayacağı Tire maçından önce play-off'u garantilemenin hesaplarını yapıyor. Ligde son haftalarda iyi bir hava yakaladıklarını ifade eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Levent Devrim, Erbaaspor maçından da galibiyetle ayrılacaklarına inandığını söyledi. Özellikle deplasmanda kazandıkları Kırıkhan, Dersimspor ve Pazarspor maçlarıyla bu sezon yaşanan deplasman fobisini de yendiklerini dile getiren Devrim, "Artık sezonun sonuna geldik. Önümüzde içeride Erbaa ve dışarıda oynayacağımız Tire maçları kaldı. Kendi evimizde konuk edeceğimiz Erbaaspor'u seyircimizin önünde yenerek play-off biletini kapmak istiyoruz. Oyuncularımız bu maçın önemini biliyor" diye konuştu.



Taraftarlara destek çağrısı

Pazar günü saat 15.30'da başlayacak olan Erbaaspor maçında taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını sözlerine ekleyen Teknik Direktör Devrim, "Taraftarlarımız son haftalarda bize büyük destek verdiler. Bu sezon ligde evimizde son maçımıza çıkıyoruz. Bu desteğin Erbaaspor maçında da devam edeceğine inanıyorum. Taraftarlarımızın da desteğiyle Erbaaspor'u yeneceğiz" dedi.

(SC-Y)



19.04.2017 15:33:34 TSI

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