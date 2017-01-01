YEREL HABERLER / YOZGAT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yozgat'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı

Yozgat'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan 6 eve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tarihi eser ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri 6 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 1 av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca, Roma dönemine ait 9 sikke, içime hazır esrar, çok sayıda fişek ve mermi ele geçirildi.

Şüpheliler H.B. (22), M.A. (21), G.Ö. (50), Y.Y. (18), H.Y. (45) ve M.T. (18) gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

(BMG-UY-Y-)



19.04.2017 15:32:56 TSI

NNNN

