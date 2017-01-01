19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yozgat'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:26
Yozgat'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı
Yozgat'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan 6 eve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tarihi eser ve uyuşturucu madde ele geçirdi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri 6 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 1 av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca, Roma dönemine ait 9 sikke, içime hazır esrar, çok sayıda fişek ve mermi ele geçirildi.
Şüpheliler H.B. (22), M.A. (21), G.Ö. (50), Y.Y. (18), H.Y. (45) ve M.T. (18) gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
(BMG-UY-Y-)

19.04.2017 15:32:56 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Çözüm Koleji'nin perileri son 16'ya yükseldi
YEREL

ÇÖZÜM KOLEJİ'NİN PERİLERİ SON 16'YA YÜKSELDİ
Çözüm Koleji öğrencileri Anıtkabir'i gezdi
YEREL

ÇÖZÜM KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ ANITKABİR'İ GEZDİ
Yozgat'ta Turizm Haftası kutlandı
YEREL

YOZGAT'TA TURİZM HAFTASI KUTLANDI
Halıcı, &quot;Türkiye yeni sistemle hedeflerine ulaşacaktır&quot;
YEREL

HALICI, "TÜRKİYE YENİ SİSTEMLE HEDEFLERİNE ULAŞACAKTIR"
Yozgat Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
YEREL

YOZGAT BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNU GÜÇLENDİRDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

'YILAN HİKAYESİ'NİN ELENİ'Sİ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

 1
  • 2 Ünlü şarkıcı makyajsız yakalandı
  • 3 Sokakta böyle gezdi
  • 4 Oktay Kaynarca'nın çok konuşulacak görüntüsü