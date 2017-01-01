Yozgat'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı
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Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan 6 eve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tarihi eser ve uyuşturucu madde ele geçirdi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri 6 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 1 av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca, Roma dönemine ait 9 sikke, içime hazır esrar, çok sayıda fişek ve mermi ele geçirildi.
Şüpheliler H.B. (22), M.A. (21), G.Ö. (50), Y.Y. (18), H.Y. (45) ve M.T. (18) gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
(BMG-UY-Y-)
19.04.2017 15:32:56 TSI
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