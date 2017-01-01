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Bocce'nin şampiyonları belli oldu

- Erzurumlu gençler bocce sporu ile tanıştı

- Yıldızlar ve miniklerden sonra gençlerde de Liseler Arası Gençler Bocce İl Birinciliği Müsabakaları yapıldı

- Erkeklerde şampiyonluk Kupası Oltu'ya giderken, kızlarda birincilik kupası Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nin oldu



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum'da Bocce heyecanı yaşandı. Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Liseler Arası Bocce İl Birinciliği sona erdi.

Erzurum GHSİM kampüsünde yapılan bocce yarışlarına dört kız, altı da erkek takımı olmak üzere 10 takım katıldı. Genellikle kumlu zeminlerde oynanan bocce, ağır kış mevsiminin hüküm sürdüğü Erzurum'da da oynanmaya başladı. İlkokul, ortaokul ve liseli gençler bocceye ilgi duymaya başladı. Düzenlenen il birinciliği yarışları ise nefes kesen yarışmalara sahne oldu. Liseli kızlarda Adnan Menderes Anadolu Lisesi şampiyon olurken, erkeklerde de şampiyonluk kupası Oltu İbni Sina Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'ne gitti.

ÖNCE YILDIZLAR VE MİNİKLERDE ŞAMPİYONA TAMAMLANDI

Erzurum'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kampüsünde yapılan bocce yarışlarında minikler ve yıldızlarda il şampiyonası tamamlanırken, dereceğe giren takımlara kupa ve madalyaları verildi. Dün de liselerde şampiyon olan takımlar belli oldu.

KIZLARDA ADNAN MENDERES, ERKEKLERDE OLTU ŞAMPİYON

Milli Eğitim İl Müdürlüğü okul sporları temsilcisi Aytekin Gültekin ve Vildan Danışık Koç yönetiminde yapılan Lise Gençler Bocce İl Birinciliğine dört kız, 6 erkek takım şampiyonluk mücadelesi verdi. Kızlarda şampiyonluğu Adnan Menderes Anadolu Lisesi Şampiyon olurken, Çat ÇPL ikinci, Oltu İbn-i Sina Anadolu Sağlık Meslek Lisesi üçüncü oldu.

Kıran kırana geçen yarışmada erkeklerde ise şampiyonluk kupasının sahibi Oltu İbn-i Sina Anadolu Sağlık Meslek Lisesi oldu. İkinciliği Aziziye Anadolu İmam Hatip Lisesi, üçüncülüğü de Adnan Menderes Anadolu Lisesi elde etti.

Okul Müdürü Orhan Süzen ve Beden Eğitimi Öğretmeni Ömer Macit, erkeklerde şampiyon bayanlarda ise üçüncülük kupasını alarak Oltu'ya döndükleri için mutlu olduklarını belirterek, sporcuları tebrik ettiler.

Bu arada şampiyonada dereceye giren okulların kupa ve madalyalarını, Milli Eğitim İl Müdürlüğü okul sporları temsilcisi Aytekin Gültekin ve Vildan Danışık Koç ile Yavuz Sinan İşler verdi.

GRUPLARA ADIYAMAN'A GİDECEKLER

Beden Eğitimi Öğretmeni Vildan Danışık Koç, Erzurum'da yıldızlar ve miniklerde il birinciliğini tamamladıklarını şimdi de liselerin yarışlarını yaptıklarının altını çizdi.

Genç eğitimci, Erzurum'da başarılı olan sporcuların önce 27 Mayıs'ta Adıyaman'da yapılacak olan Bölge Şampiyonası'nda yarışacaklarını belirterek, Türkiye şampiyonasının ise 6 Haziran'da Antalya'da yapılacağını söyledi.

(ERZ-AT-Y)



19.04.2017 15:35:09 TSI

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