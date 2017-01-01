YEREL HABERLER / TOKAT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Miniklerin forma sponsorluğu dilekçesini belediye kabul etti

Miniklerin forma sponsorluğu dilekçesini belediye kabul etti



(Fotoğraflı)



Hasan Ay - Dursun Ekrem Er

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 5. sınıf kız öğrencilerinin şirin dilekçeleriyle talep ettikleri sponsorluk isteği belediye başkanlığı tarafından kabul edildi.

Reşadiye ilçe merkezinde eğitim veren Atatürk Ortaokulu 5-E sınıfı öğrencileri Mayıs ayında gerçekleşecek olan okullar arası bayan futbol müsabakalarında ihtiyaç duydukları forma için sponsorluk arayışına girdi. Bu taleplerini kendi kaleme aldıkları dilekçe ile Reşadiye Belediyesi'ne ileten öğrencilere Belediye Başkanı Cemil Kılıç kısa süre içerisinde cevap verdi.

Başkan Kılıç, kız futbol takımı sporcuları için üzerinde Reşadiye Belediyesi'nin sponsorluk yazısı bulunan formaları makam odasında teslim etti. Kılıç burada yaptığı açıklamada,"Atatürk Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi kızlarımız bizlere kendilerinin yazdığı dilekçe ile futbol takımları için sponsorluk başvurusunda bulundular. Bizlerde öğrencilerimizin bu isteklerini kırmayarak mayıs ayında gerçekleştirilecek turnuva öncesinde kendilerine yardımcı olduk. Hem kendilerine hem de turnuvaya katılan diğer öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

(HA-DEE-UY-Y-



19.04.2017 15:35:50 TSI

NNNN

