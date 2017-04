YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Coş, "Sapanca'ya yazlık değiş turistik tesis yapılmalı"

Burak Can Tokyürek

SAKARYA (İHA) - Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Sapanca ilçesinde düzenlenen 41. Turizm Haftasının kutlanma etkinliğine katıldı.

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Turizm İşletmeciliği Fakültesi konferans salonunda düzenlenen Turizm Haftası etkinliğine katıldı. Kutlama etkinliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Etkinliğe Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un yanı sıra, Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı, Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Emin Dursun, Kültür ve Turizm Sakarya İl Müdürü Hüseyin Yorulmaz, turizm sektör temsilcileri vali yardımcıları, belediye personeli ve davetliler katıldı.

Programda söz alan Vali Coş, "Turizm dediğimiz olgu istikrar olmazsa, güven olmazsa, huzur olmazsa gerçekleşmeyecek bir ekonomik faaliyettir. Sakarya eşittir huzur coğrafyası. Sakarya'nın turizm bakımında gelişebilmesi için bu huzur coğrafyası konumunu muhafaza etmemiz ve güçlendirmemiz lazım. Bunun yanında Sakarya'nın çok önemli, büyük bir potansiyeli var turizm için. Termal turizmden, spor, yayla, kongre turizmine kadar her çeşit turizme aşağı yukarı ev sahipliği yapabilecek, Allah vergisi imkanlarımız var. Bunların en iyi şekilde kullanılabilmesinin başlıca iki tane yolu var. Bunlardan bir tanesi tanıtım, ikincisi tesis. Doğal güzellikleriniz, Allah vergisi nimetleriniz ne kadar güzel olursa olsun, tesis olmadan turizmi geliştirmemiz söz konusu değil. Öbür taraftan tanıtım olmadan yine turizmi geliştiremeyiz. Bu ikisin eş vaziyette sürdürmemiz lazım. Sakarya olarak da bu anlamda hem tanıtım hemde tesislerin artması ve niteliklerinin yükselmesi için gayret ediyoruz" dedi.

Turizmi geliştirmek ve ayakta tutmak için Sakarya ve özellikle Sapanca'daki az sayıda olan arsa imkanlarının bireysel konut veya siteler yerine, çok sayıda turistin yararlanabileceği turistik tesisler haline getirilmesi gerektiğini belirten Vali Coş, "İkinci sınıf konutları Sapanca'da Sakarya'da yaparak uzun vadeli olarak turizmi ayakta tutmamız, geliştirmemiz mümkün değil. Bu sitelerin büyük bir kısmı yılda çok az kullanılabilen, en önemli mevsimlerde yarısı açık olmayan giderek harap olmaya yüz tutmuş mekanlar haline geliyorlar. Bu yazlık konutlar en güzel yerleri zamanında almışlar, buraları dönüştüremediğimiz için çok sayıda sahipleri olduğu için ciddi bir sıkıntı ile karşı karşıya kalıyoruz. Tesis yaparak o tesiste her yıl on binlerce turistin istifade etmesi hemde ilçeye katkı sağlanabilir. Bunun için bizim Sakarya olarak, Sapanca olarak özellikle, sınırlı sayıdaki arsa imkanlarımızın bireysel konutlar, siteler yerine; çok sayıda turistin istifade edeceği, yararlanacağı turistik tesisler haline getirmemiz lazım. Turizm hedeflerimizde, yerel yönetimlerimizin bu sektör ile uğraşan arkadaşlarımız ve fakültemizin bu hususta elimizdeki kıt imkanları, kıt ve sınırlı kaynakları maksimum düzeyde verim sağlayacak düzeyde kullanmaya yönelik hedefler peşinde koşmamız, gerekli araştırmaları yapmamız lazım" diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında ise Sakarya ve Sapanca'nın turistik yerleri ile ilgili bir slayt gösterisi yapıldı. Slaytın ardından etkinliği düzenleyen Erenler Yunus Çiloğlu Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencileri, şiir dinletisi ve sema gösterisi yaptı. Öğrencilerin sergilediği performanslar sonrasında ise etkinlik kokteyl ile son buldu.

