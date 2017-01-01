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Trakya Birlik'te bir başarı da miniklerden



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Trakya Birlik güreşçileri, 13-15 yaş grubu Minik Bayanlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda, iki altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

13-15 Yaş grubu Minik Bayanlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası 17-19 Nisan 2017 tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapıldı. Şampiyonaya 47 Kulüpten 250'nin üzerinde sporcu katılırken, müsabakalarda Trakya Birlik Spor Kulübünü temsil eden sporcular, 2 birincilik, 2 beşincilik ve 2 sekizincilik kazanarak başarılı oldu.

Şampiyonada 40 kilogramda altın madalya kazanan Nazar Kaya ve 44 kilogramda altın madalya kazanan Şeyma Kızmaz, 19-21 Mayıs 2017 tarihlerinde Sırbistan'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında, ülkeyi temsil etmeye hak kazandı.

(KU-MK-Y)



19.04.2017 15:38:40 TSI

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