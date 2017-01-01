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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Golden Pumpkin'de kazananlar belli oldu

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:34
Golden Pumpkin'de kazananlar belli oldu
Golden Pumpkin'de kazananlar belli oldu

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 'Türkiye'yi seviyorum çünkü' temalı Golden Pumpkin kısa film yarışması ödül töreni yapıldı.
SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene SAÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın ve Prof. Dr. Musa Eken, SAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aytekin İşman, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Ulusal bazda düzenlenen ve yabancı öğrencilerin katılabildiği yarışmada, en iyi tanıtım filmi Rika Nurani'nin "All of these" filmi birinci, Shin Hsuan Kuo'nun "It makes me feel like home" filmi ikinci, Nur Devlet'in "Misafir" adlı filmi ise üçüncü oldu.
En iyi film ödülünü Rika Nurani'ye veren Rektör Prof. Dr. Elmas yaptığı konuşmada, "Sakarya Üniversitesi olarak bizim misafir öğrencilerimizin için iki önemli hedefimiz var. Birincisi öğrencileri donanımlı, dünya normlarına göre yetiştirmek ve iyi bir eğitim almalarını sağlamak. Bir diğer hedefimizde bu öğrencilerimiz kendi değerlerimizi anlatmak. Bu öğrencilerimiz mezun olup ülkelerine döndüğünde Türkiye ve Sakarya'nın için önemli elçiler olacaklar. Yarışmada emeği geçen ve yarışmaya katılan herkese tebrik ediyorum" dedi.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ödül töreninde, SAÜ öğrencilerinin hazırladığı müzik dinletisi ve SAÜ Devlet Konservatuarı'nın hazırladığı dans gösterisi beğeni topladı.
(RŞ-GY-Y)

19.04.2017 15:42:12 TSI
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