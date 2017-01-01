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Şehit Astsubay Karaman yarın son yolculuğuna uğurlanacak

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:35
Şehit Astsubay Karaman yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Şehit Astsubay Karaman yarın son yolculuğuna uğurlanacak

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman, yarın memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.
Şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman'ın cenazesi helikopterle Merzifon Havaalanına, buradan da karayolu ile Sungurlu İlçesi'ne getirilecek. Şehidin cenazesi yarın öğle namazından sonra Atatürk meydanı'nda düzenlenen cenaze törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.
(SŞ-BÖ)

19.04.2017 15:43:29 TSI
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