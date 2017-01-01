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Edremit'te Karma Futbol Şöleni



(Fotoğraflı)



BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesi bugün ikinci kez gerçekleşen Dilek Sabancı Karma Futbol Turnuvası'na ev sahipliği yaptı.

Temelleri, 1982 yılında Prof. Dr. Hıfzı Özcan ve Sakıp Sabancı'nın önderliğinde atılan Özel Olimpiyatlar Türkiye'nin, Dilek Sabancı Karma Futbol Projesi adıyla hayata geçirdiği proje kapsamında Edremit Meslek Yüksek Okulu Futbol Sahası'nda gerçekleşti. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Gürhan Kuştutan'ın katıldığı turnuvaya Burhaniye, Edremit, Bigadiç, Bandırma, Altıeylül ve Karesi ilçelerinden 9 karma futbol takımından 90 özel sporcu katıldı. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı emeği geçen herkese teşekkür ederek "Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur" dedi.

Özel Eğitim Sınıf Öğretmeni ve Proje Sorumlusu Hikmet Ercan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'ya katkılarından dolayı teşekkür ederek,plaket takdim etti.

Bu organizasyon özel sporcuların fizik kondisyonlarını, motor becerilerini ve yeteneklerini geliştirmelerine, cesaretlerini sergilemelerine, başarılarının mutluluğunu yaşamalarına, toplum ile ilişkilerini güçlendirmelerine yardımcı olmayı ve sosyal hayata katılımlarını artırmayı hedeflemekte.

(EME)



19.04.2017 15:43:54 TSI

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