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Gaziantep'e Oscar ödülü

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:37
Gaziantep'e Oscar ödülü
Gaziantep'e Oscar ödülü

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - 2017 Kültür Ürünleri Oskar Yarışmasına katılan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yemeni, sedef kakma ve bakırcılık, menengiç kahvesi, Antep peyniri ve unlu-fıstıklı helvayla birincilik kazandı.
Merkezi İstanbul'da bulunan Yaşama Dokunanlar Platformunun Türkiye'de kültür ve gastronomi alanındaki ürünlerin değerlendirildiği bir yarışma düzenledi. Bu yıl Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak yarışmaya iki alanda katıldı. İki aşamalı gerçekleştirilen yarışmada 8 kategoride 320 ürün yarıştı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kültür sanat kategorisinde yemeni, sedef kakma ve bakırcılık alanında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de gıda kategorisinde menengiç kahvesi, Antep peyniri ve unlu fıstıklı helvayla yarışmaya katıldı. Yarışmada yemeni, bakır ve sedef işlemeciliğinde Türkiye'nin oskar ödüllerini almaya hak kazanırken, Büyükşehir Belediyesi ise menengiç kahvesi, Antep peyniri ve unlu fıstıklı helva ile 320 eserin yarıştığı yarışmada birinci oldu.
Konuya ilişkin açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de "kültür oskarları"nın önemine dikkati çekerek, iyiyi çoğaltmak, doğru rol model olmak ve teşvik etmek gerektiğini vurguladı. Gurme ve gastronomi turizminin dünyada yükselen bir değer olduğuna işaret eden Şahin, "Biz bu alanda 500 çeşit sulu yemeğimizin sunumlarını yapıyoruz. Hem de okullarını açtık öğrenmek isteyenlere eğitim veriyoruz. Aynı zamanda uluslararası fuarlara katılıp bunun tanıtımı yapıyoruz. Bütün dünyaya buradaki medeniyetin sonucu mutfağımızın lezzetini tattırıyoruz. Bunun sonucunda da Yaşama Dokunanlar Platformunun verdiği oskarı 98 puanla almaya hak kazandık. 98 puan çok iyi bir puan. Niye? Çünkü hazinemiz çok güçlü, alt yapı çok kuvvetli. Bunun hikayesini iyi bir şekilde anlattığınızda da bu tür ödülleri alabiliyorsunuz. Bundan dolayı da çok mutluyuz. O kadar büyük bir hazinemiz var ki bir ekip olduğumuz zaman da ne kadar güzel işler yapabildiğimizi gösteriyoruz. Gaziantep olarak gastronomide UNESCO onayı aldık ama bunu sürdürülebilir kılmak için bunların coğrafi işaretlerini de alıyoruz. Yaklaşık 3 ay önce yuvalama ve beyranın coğrafi işaretini almıştık, sıra menengiç kahvemiz ve Antep lahmacununda. İşlemler devam ediyor" dedi.
Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek ödül töreninde verilecek.
(SD-Y)

19.04.2017 15:45:22 TSI
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