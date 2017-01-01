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Kaymakam Uzan, başarılı sporcuları kabul etti



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Galip Kılınç

MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, atletizmde dereceye giren sporcuları makamında kabul etti.

Muş'ta düzenlenen atletizm yarışmasında birinci olan Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerini makamında kabul eden Kaymakam Hacı Arslan Uzan, başarılarından dolayı onları tebrik etti. Uzan, "Bundan sonra ilçe olarak sizlerden birincilikler bekliyoruz. Kaymakamlık ve belediye olarak her zaman yanınızdayız. Muş'un en büyük ilçesi ve en güzel ilçesindeyiz. Bu da atletizmde bizlerin daha başarılı olmasını sağlar. İyi çalışalım ve bundan sonra inşallah Muş'umuzu il birincisi olarak bölgesel yarışmalarda temsil edeceğiz" dedi.

Kaymakam Hacı Arslan Uzan, il genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

(MSA-Y)



19.04.2017 15:46:18 TSI

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