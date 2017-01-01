19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kaymakam Uzan, başarılı sporcuları kabul etti

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:38
Kaymakam Uzan, başarılı sporcuları kabul etti
Kaymakam Uzan, başarılı sporcuları kabul etti

(Fotoğraflı)

Galip Kılınç
MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, atletizmde dereceye giren sporcuları makamında kabul etti.
Muş'ta düzenlenen atletizm yarışmasında birinci olan Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerini makamında kabul eden Kaymakam Hacı Arslan Uzan, başarılarından dolayı onları tebrik etti. Uzan, "Bundan sonra ilçe olarak sizlerden birincilikler bekliyoruz. Kaymakamlık ve belediye olarak her zaman yanınızdayız. Muş'un en büyük ilçesi ve en güzel ilçesindeyiz. Bu da atletizmde bizlerin daha başarılı olmasını sağlar. İyi çalışalım ve bundan sonra inşallah Muş'umuzu il birincisi olarak bölgesel yarışmalarda temsil edeceğiz" dedi.
Kaymakam Hacı Arslan Uzan, il genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.
(MSA-Y)

19.04.2017 15:46:18 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Muş'ta silahlı fotoğrafı basına yansıyan kişi
YEREL

MUŞ'TA SİLAHLI FOTOĞRAFI BASINA YANSIYAN KİŞİ
Vali Yavuz'dan rekor kıran ilçeye ziyaret
YEREL

VALİ YAVUZ'DAN REKOR KIRAN İLÇEYE ZİYARET
Muş'ta tahrip olan altyapı yenileniyor
YEREL

MUŞ'TA TAHRİP OLAN ALTYAPI YENİLENİYOR
Başhekim Toydemir onuruna veda yemeği
YEREL

BAŞHEKİM TOYDEMİR ONURUNA VEDA YEMEĞİ
Muş'ta terörle mücadele
YEREL

MUŞ'TA TERÖRLE MÜCADELE
Başkan Asya'ya teşekkür ziyareti
YEREL

BAŞKAN ASYA'YA TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Gençlerin istihdamını kolaylaştırmak için protokol imzalandı
YEREL

GENÇLERİN İSTİHDAMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN PROTOKOL İMZALANDI
Müdür Edip'ten okul ziyareti
YEREL

MÜDÜR EDİP'TEN OKUL ZİYARETİ
Başkan Uzan işçilerle bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN UZAN İŞÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Gulik otu geçim kaynağı oldu
YEREL

GULİK OTU GEÇİM KAYNAĞI OLDU
Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı
YEREL

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ TOPLANTISI
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

'YILAN HİKAYESİ'NİN ELENİ'Sİ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

 1
  • 2 Ünlü şarkıcı makyajsız yakalandı
  • 3 Sokakta böyle gezdi
  • 4 Oktay Kaynarca'nın çok konuşulacak görüntüsü