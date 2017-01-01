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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Amed Sportif sıkı hazırlanıyor

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:41
Amed Sportif sıkı hazırlanıyor

DİYARBAKIR (İHA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler'de Hacettepespor maçı hazırlıkları devam ediyor.
İstanbulspor'un iki puanla lider olduğu ligin ikinci sırasında yer alan Amed Sportif Faaliyetler'de tüm gözler deplasmanda yapılacak Hacettepespor maçına çevrildi. Diyarbakır temsilcisi, güçlü rakibini deplasmanda mağlup edip, az olan şampiyonluk şansını iyice artırmak istiyor. Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Taner Taşkın, ligde son iki maçlarının kaldığını ve şampiyonluk yolunda oldukça güçlü olduğunu belirtti. Taşkın, lider İstanbulspor kadar direkt olarak 2. Lig'e çıma şanslarının olduğunu ve bu şansı sonuna kadar kovalayacaklarını belirtti. Taşkın hedefe ulaşmaları için önce kendi maçlarını kazanmaları gerektiğini kaydederek, "Ligin son iki haftasına girdik. Şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. İstanbulspor'un lider olduğu gruptan direkt olarak 2. Lig'e çıkma şansımız çok fazla. Bu şansımızı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bunun için önce kendi maçlarımızı kazanmalıyız. İki maçımız kaldı. Bu. maçlarda alacağımız iki galibiyet ve İstanbulspor'un bir mağlubiyeti bizi hedefimize ulaştıracaktır. Bu nedenle önce kendi maçlarımızı kazanmalıyız. Hafta sonunda ligin en rahat takımları arasında yer alan Hacettepespor ile deplasmanda karşılaşacağız. Bu maçın hazırlıklarına başladık. Çalışmalar gayet güzel geçiyor. Hedefimiz bu maçı kayıpsız atlatıp, ligin son haftasına sorunsuz girmektir. İnşallah arzuladığımız sonuca ulaşırız" dedi.
Taşkın, Hacettepespor maçı hazırlıklarını yarın yapacakları idmanla tamamlayacaklarını ve bu maç için cuma günü Ankara'ya gideceklerini sözlerine ekledi.
(İHA-AKK-Y)

19.04.2017 15:48:36 TSI
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