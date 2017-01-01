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YEREL HABERLER  / AKSARAY HABERLERİ
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SGK hastanede erişim noktası açtı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:42
SGK hastanede erişim noktası açtı
SGK hastanede erişim noktası açtı

(Fotoğraflı)

Yasin Can
AKSARAY (İHA) - Aksaray'da Sosyal Güvenlik Kurusu (SGK) İl Müdürlüğü tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesine erişim noktası açıldı.
SGK İl Müdür Yardımcısı Kemal Baysal tarafından yapılan erişim noktası açılışına, Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Murat Tuğrul Metin ile Müdür ve Başhekim Yardımcıları katıldı. SGK İl Müdür Yardımcısı Kemal Baysal, SGK olarak vatandaşların yoğun olduğu kurumlarda erişim noktası açtıklarını belirterek, "Aksaray SGK olarak ilk erişim noktamızı,Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi A Blok 2. Koridora açtık. Açılışını yaptığımız bu erişim noktasında, muayene olmak için gelen hastaların SGK kayıtlarında veya MEDULA sisteminde yaşanabilecek sorunların giderilmesinde yardımcı olacağız. SGK Erişim Noktasında görevlendirilecek personel ile sorunları yerinde çözmeyi hedefliyoruz" dedi.
(YC-AH-Y)

19.04.2017 15:51:19 TSI
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