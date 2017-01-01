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Kilis'te, hırsızlık zanlıları yakalandı



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'te, ev ile iş yerlerini giren hırsızlar, çaldıkları malzemeler ile birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, , A.F. ait Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi Ünverdi Caddesindeki iş yerine giren hırsızlar, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından İ.C.K ve M.Ç. gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklandı. Bir başka hırsızlık olayında Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi Kısa Ömer Sokak'taki bir kuaförden hırsızlık yaptığı iddiasıyla M.G ve M.S.T polis tarafından gözaltına alındı. Hırsızlık çanlılarının evinde yapılan aramada. 2 klima, 1 televizyon ele geçirildi. Klima ve televizyonun farklı tarihlerde meydana gelen üç ayrı hırsızlık olayında çalınan eşyalar olduğu tespit edildi. Yakalanan malzemeler sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan şüphelilerden M. S.T, çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, M.G adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(MAD-SD-Y)



19.04.2017 15:51:35 TSI

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