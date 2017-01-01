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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Öğrencilere gıda ve hijyen eğitimi veriliyor

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:44
Öğrencilere gıda ve hijyen eğitimi veriliyor
Öğrencilere gıda ve hijyen eğitimi veriliyor

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ilkokul öğrencilerine yönelik Gıda ve Kişisel Hijyen Öz Bakım Eğitimi vermeye devam ediyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, daha temiz bir kent için okullarda öğrencilere hijyen eğitimi vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'ndeki Mehmet Sabri Güzel İlkokulu'nda öğrencilere yönelik başlattığı Gıda ve Kişisel Hijyen Öz Bakım Eğitimi, Lise Caddesi'ndeki Yenişehir İlkokulu'nda sürdürüyor. Birinci sınıf öğrencilerine verilen eğitim öncesi lavabolara el yıkama şeması asıldı. Sınıfta gerçekleşen eğitimde Büyükşehir Belediyesi eğitmenleri, çocukların okulda ve evde dikkat etmesi gereken hususlarda ve el yıkaması ile kişisel bakım konusunda bilgi verdikten sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Büyükşehir Belediyesi, okul yönetimlerinin talepleri doğrultusunda Gıda ve Kişisel Hijyen Öz Bakım Eğitimi vermeye devam edecek.
(İHA-AKK-Y)

19.04.2017 15:53:21 TSI
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