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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Gaziantep'e hayran kaldılar

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:47
Gaziantep'e hayran kaldılar
Gaziantep'e hayran kaldılar

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Merkezi İstanbul'da bulunan ve kısa adı PERDER olan İstanbul Perakendeciler Derneği Başkanı Ramazan Ulu ile Yönetim Kurulu üyeleri Gaziantep temasları kapsamında Gaziantep Ticaret Odası'nı ziyaret etti.
GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadık Koçak'tan Gaziantep'in sosyo-ekonomik yapısı hakkında bilgi alan PERDER Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Gaziantep'in ekonomik gelişimine hayran kaldı. GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadık Koçak, Dernek Yönetim Kurulunun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gaziantep'in birlik ve beraberlik içerisinde hiçbir devlet yatırımı olmadan özel sektörün katkısı ile bulunduğu bugünkü ekonomik büyümeye ulaştığını söyledi.
Gaziantep'in ekonomik yapılanmasında perakende sektörü ve yerel market zincirlerinin önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan GTO Başkan Yardımcısı Koçak, "Gaziantep ve tüm Türkiye'ye baktığımızda ülkemizin ticaretinde, istihdamında perakende sektörünün çok önemli bir yerinin olduğunu görüyoruz. Oda olarak perakende sektörünü ve yerel market zincirlerini etkileyen hipermarketlerin başta kuruluş yerleri olmak üzere, bazı düzenlemeler ile yerel piyasaları olumsuz etkilememesi için önemli çalışmalar yaptık ve bu konuları her platformda gündeme getirdik. Ülke ticaretinde önemli bir yere sahip olan perakende sektörüne yönelik olarak çağın gelişimine göre mutlaka yasal düzenlemeler güncellenmelidir" şeklinde konuştu. Ziyarette perakende sektörü ile ilgili görüş alış verişinde bulunulurken, PERDER Başkanı Ramazan Ulu, Dernek çalışmaları ile ilgili bilgi vererek yerel marketlerin perakende sektörünün sigortası konumunda bulunduğunu belirtti.
PERDER tarafından Gaziantep Ticaret Odası'na yapılan ziyarette GTO Yönetim Kurulu üyesi Halil Zengin ve Meclis üyesi Vedat Cergibozan'ın yanı sıra Gaziantep Bakallar ve Bayiler Odası Başkanı Vakkas Katırlı da hazır bulundu.
(SD-Y)

19.04.2017 15:55:34 TSI
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