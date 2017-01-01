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Liselilere 'Edirne' anlatıldı



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Edirne'de, 15-22 Nisan arası düzenlenen Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, lise öğrencileri ile bir araya geldi.

Edirne Sosyal Bilimler Lisesi konferans salonunda, lise öğrencileri ile bir araya gelen Kültür Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, öğrencilerle 'Edirne' temalı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Hacıoğlu, söyleşi öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "15-22 Nisan arasında Turizm Haftası'nı kutluyoruz Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi. Bu sene de referandumdan dolayı biraz gecikme ile başladık. Okulların tatil olması da göz önüne alınarak dün itibari ile turizm haftası kutlamalarına başladık. Bir haftaya yayılan etkinliklerimizde turizm adına her şeyi düşündük sayılabilir. Bugünkü aktivitelerimizden bir tanesi de şuanda Türkiye'nin belki de en zeki öğrencilerinin olduğu Sosyal Bilimler Lisesi'ndeki öğrencilerimize yaşadıkları şehir Edirne'yi anlatıyoruz" dedi.

(KU-MEF-Y)



19.04.2017 16:01:22 TSI

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