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HKÜ'den SGK personeline eğitim desteği



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işbirliği ile yürütülen "Belirlenen Hastalıkların Maliyetlerinin Analizi ve Hesaplanması Projesi" tamamlandı. Projenin kapanış toplantısı ise Ankara'da gerçekleştirildi.

Toplantıya, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Opr. Dr. Orhan Koç, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Gazi Alataş, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanı Ertan Yığman HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk, proje uygulama eğitimine katılan SGK uzman personeli ve eğitimi veren öğretim üyeleri katıldı.

Proje ile SGK veri tabanlarındaki sağlık bilgileri kullanılarak, hastalıkların veri madenciliği teknikleri ile seçilerek maliyetlerinin belirlenmesi ve hastalık maliyet bilgilerinin kullanımı ve analizi süreçlerinin devamlılığını sağlayabilmek için kurumsal kapasitenin oluşturulması amaçlanıyor. Proje kapsamında MEDULA sistemi üzerinden sağlık kurum ve kuruluşlarının kendi iç iş süreçlerine müdahale edilmeden, hastalara yönelik oluşan her türlü bilginin elektronik ortamda SGK'ya aktarılması sağlanıyor.

"Bu proje örnek olacak"

Toplantının açılış konuşmasını yapan ve yürütülen projenin örnek bir proje olduğuna dikkat çeken Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Gazi Alataş, "Projeyi sorunsuz bir şekilde bugüne getirdik. Bundan sonra da üniversiteler ile işbirliğine devam edeceğiz. Çalışmalarda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Proje süreçlerine ve sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz,"Türkiye'nin en büyük kurumlarından bir tanesi olan SGK ile ortak yürüttüğümüz projeyi tamamladık. Burada kapanışını yaptığımız proje bizim için çok çok önemliydi. Bu projenin mutfağında çalışan ciddi bir ekip vardı. Örnek olabilecek nitelikte bu projenin bundan sonraki çalışmalara ön ayak olabilmesini temenni ediyorum. Proje çıktılarının SGK ve tüm ülke için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

sertifikalarını törenle aldı

Hastalara ait tüm verilen SGK veri tabanında toplanan proje ile ilgili verilen ve 2 gün süren eğitimlerde, hastalıkların maliyet analizi süreçleri ve veri madenciliği uygulamaları gibi konuları anlatıldı. Eğitimlere katılan personele HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Başkan Yardımcısı Orhan Koç ve GSS Genel Müdürü Gazi Alataş tarafından katılım sertifikası verildi. Program sonunda her iki kurum arasında plaket takdimleri yapıldı ve toplu fotoğraf çekimi ile sertifika töreni sona erdi.

(SD-Y)



19.04.2017 16:10:08 TSI

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