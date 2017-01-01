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Başkan Atilla'dan şehit babasına Türk bayrağı



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın, katıldığı '15 Temmuz İçimizdeki Kahramanlar-Tecrübe Konuşuyor' temalı etkinlikte şehit babasına Türk bayrağı hediye etmesi, duygulu anların yaşanmasına neden oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Diyarbakır'da '15 Temmuz İçimizdeki Kahramanlar - Tecrübe Konuşuyor' temalı etkinlik düzenlendi. Öğretmenevi Konferans Salonu'ndaki etkinliğe, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın yanı sıra, Vali Hüseyin Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Daire Başkanı Rasim Arı 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Etkinlikte, 15 Temmuz gecesi yaşanılanlara ilişkin görüntülerin yer aldığı videolar izlenildi. Darbe girişimi sırasında yaralanan Kerim Eren, Galip Çolak ve Rukiye Dağ, yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı.

Programda Başkan Atilla, şehit Askeri Çoban'ın babası Mehmet Çoban'a Türk bayrağı takdim ederken duygulu anlar yaşandı. Başkan Atilla'ya da Türk bayrağı ve plaket takdim edildi. Başkan Atilla, şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet edip sorunlarını dinledi.

(İHA-AKK-Y)



19.04.2017 16:10:11 TSI

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