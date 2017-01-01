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Hukuk Fakültesi öğrencilerine burs müjdesi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 16:06
Hukuk Fakültesi öğrencilerine burs müjdesi
Hukuk Fakültesi öğrencilerine burs müjdesi

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Rektörlüğü ve Çarşamba Yükseköğretim Kurumlanın Destekleme ve Geliştirme Derneği(ÇAYED), 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesine ilk 10 sıradan yerleşen öğrencilerin faydalanması için burs protokolü imzaladı.
Rektörlük Senato Salonunda gerçekleşen imza törenine; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Çarşamba Belediye Başkanı ve aynı zamanda ÇAYED Başkanı Hüseyin Dündar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil katıldı.
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesini tercihlerde özendirici kılmak amacıyla hazırlanan burs protokolünü Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Hüseyin Dündar ile birlikte imzaladı.
Protokolün imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, bursun ÖSYM'nin tercih kılavuzunda işleneceğini belirterek, "Çarşamba Belediye Başkanımızın, Çarşamba'daki birimlerimizin kurulması ve gelişmesi hususunda destekleri ve gayretleri oldu. Eksikliklerin giderilmesinde de kendisinden gelen talepleri çok önemsiyorum. Protokol, öğrencilerimize ve üniversitemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"İlk 10 girene 10 ay boyunca 300 TL burs"
Destekleri ve iş birliği için Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'e teşekkür eden Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar da, "Bursu ilk etapta 10 ay süreyle ayda 300 Türk Lirası olarak belirledik. Ancak alttan dersleri bulunmadığı sürece öğrencilere bu miktar her eğitim yılı arttırılarak verilmeye devam edecektir" diye konuştu.

"Eksiklikler hızla gideriliyor"
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesindeki eksikliklerin yeni yönetim tarafından hızlı bir şekilde karşılandığına da dikkat çeken Dündar sözlerini tamamladı: "Biz bu bursla, geçen sene Hukuk Fakültesinde yaşanan olumsuz havanın dağılmasını ve bu sayede OMÜ Hukuk Fakültesinin tercih edilirliğini arttırarak başarılı öğrencileri üniversitemize çekmeyi hedefledik."
Burs imkânlarının çeşitlendirilerek devam edeceğinin konuşulduğu imza töreninde, ilk üçe ve ilk beşe giren öğrenciler için teşvik edici ödüller verilmesi de görüşüldü.
(SAM-SLH-Y)

19.04.2017 16:14:47 TSI
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