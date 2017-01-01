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Aksaray Belediyesi yeni hastaneye bağlantı yolunu açıyor



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediyesi, Tacin ve Aratol mahallesi arasında yeni yapılan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne E-90'dan girişli bağlantı yolu yapıyor.

Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, 30 Metre genişliğinde ve 2 bin metre uzunluğundaki yeni bağlantı yolunun yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlar, yeni hastaneye Aksaray Belediyesi tarafından yeni yolların yapılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya bu güzel hizmetinden dolayı teşekkür ettiler.

(YC-AH-Y)



19.04.2017 16:18:05 TSI

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