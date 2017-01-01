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Vali Demirtaş, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde incelemede bulundu



ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde inceleme bulunarak, kurumun faaliyetleri hakkında brifing aldı.

Vali Yardımcısı Cengiz Horozoğlu, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Muhammet Ali Tekin ve kurum yetkililerinin hazır bulunduğu ziyarette konuşan Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdür Vekili Abdullah Çil, Enstitü'nün Doğu Akdeniz ve Geçit Bölgesi'nde yer alan Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman illerinde tarımsal araştırma ihtiyaçlarını karşılamakla ihtiyaçları ile ilgili Vali Mahmut Demirtaş'a bilgi verdi.

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdür Vekili Çil, Enstitü'de endüstri bitkileri (pamuk, soya, ayçiçeği, susam, yer fıstığı), tahıllar (ekmeklik ve makarnalık buğday, mısır), yem bitkileri (yonca, korunga, fiğ, üçgül, çimler, buğdaygil yem bitkileri), çayır mera ıslah ve yönetimi, yemeklik tane baklagiller (nohut vb) alanlarında genetik kaynakların muhafazası, kaynak materyal geliştirme, ıslah, yetiştirme tekniği, hastalıklara dayanıklılık, kalite değerlendirme ve geliştirme, eğitim ve yayım hizmetlerini yapmakta olduklarını dile getirdi.

Ayrıca, büyükbaş hayvancılıkta biyoteknoloji, ıslah ve yetiştirme araştırmaları, gen kaynaklarının muhafazası ve besleme çalışmaları yapmakta olduğunu ifade eden Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdür Vekili Çil, ülkedeki diğer araştırma enstitüleri ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını da vurguladı.

Vali Demirtaş ise kurumun çalışma sahalarını tek tek gezerek, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün kentteki önemine işaret etti ve bugüne kadar yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür edip, başarılar diledi.

(NPR-Y)



19.04.2017 16:19:44 TSI

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