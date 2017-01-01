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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Trabzon'da derede bir erkek cesedi bulundu

19 Nisan 2017 Çarşamba, 16:18
Trabzon'da derede bir erkek cesedi bulundu

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesi Değirmendere Deresi içinde bir erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Değirmendere içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri cesedin çıkarılması için Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinden yardım isterken, itfaiye ekipleri tarafından kepçe yardımı ile dere içinden çıkartılan ceset, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin orta yaşlarda bir erkeğe ait olduğu öğrenilirken, kimliğinin belirlenmeye çalışıldığı kaydedildi.
(BK-ÖS-Y)

19.04.2017 16:26:38 TSI
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